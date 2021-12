TMB participa a la Cursa dels Nassos 2021

Doble participació de TMB a la 23a edició de la Cursa dels Nassos, l’última cursa atlètica de l’any, que té lloc a Barcelona aquest divendres, 31 de desembre.





Autobús de TMB /@EP





D’una banda, cinquanta membres del Club Atlètic TMB prenen part en aquest popular esdeveniment esportiu, vint dels quals per exercir com a llebres oficials de l’organització en el recorregut de 10 quilòmetres. Més d’un centenar d’empleats de les xarxes de Metro i Bus aficionats al running formen aquesta associació esportiva creada el 2010 que participa en multitud de proves al llarg de l’any, el 50% de les quals de tipus solidari.







D’altra banda, cal destacar que TMB ha cedit als promotors de la cursa tres vehicles elèctrics de la flota auxiliar, del model Nissan Leaf Zero Emission, que aniran a la capçalera i a la cua de la cursa marcant el recorregut als corredors.





AFECTACIONES ALS AUTOBUSOS





La darrera cursa del 2021 a la Ciutat Comtal provocarà afectacions a la circulació de vehicles en general i en diverses línies d’autobús en particular, les quals es veuran desviades o limitades en els seus itineraris entre les 12 h i les 20.30 hores aproximadament. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del metro durant aquestes hores i en els desplaçaments a l’entorn dels carrers per on transcorrerà aquesta tradicional prova atlètica.







La Cursa dels Nassos, que té un recorregut de 10 quilòmetres en la modalitat oberta a tothom —la modalitat de 5 quilòmetres està reservada a atletes d’elit de tot el món—, sortirà a les 17.15 hores del carrer Selva de Mar i afectarà el trànsit de superfície pels següents carrers: passeig de Garcia Fària, pg. de Calvell, rotonda i carrer Llacuna, carrer Salvador Espriu, plaça dels Voluntaris, carrer Salvador Espriu, carrer Doctor Aiguader, plaça de Pau Vila, Pla de Palau, avinguda Marquès de l’Argentera, pg. Picasso, pg. de Circumvallació, av. Icària, carrers Marina, Llull, Llacuna, av. Diagonal i de nou carrer Selva de Mar, on finalitzarà la cursa.





Tot plegat provocarà afectacions en gairebé una vintena de línies de bus de TMB, que veuran alterat o limitat el recorregut mentre es desenvolupi la prova esportiva. Són les següents: D20, H14, H16, V13, V15, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 47, 59, 136,192 i la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic.





TMB adoptarà les mesures necessàries per desviar les línies d’autobús que transiten per la zona.