Paz Padilla es passa de l'humor a la ciència i assegura que "les vacunes no serveixen de res"

Pau Padilla posant @ep





Escalfant motors per a les Campanades, tres de les presentadores que donaran el raïm a diferents cadenes de televisió, Anne Igartiburu (a La 1, amb Jacob Petrus després del positiu a Covid de Ana Obregón), Paz Padilla (a Mediaset amb Carlos Sobera des de Vejer de la Frontera) i María del Monte (a Canal Sud amb Modesto Barragán ia Ronda) han fet aquest dimecres un directe d'Instagram.





Entre altres temes, les comunicadores han parlat del coronavirus i, creient-se una experta en virologia, Paz assegurava que "les vacunes no serveixen per a res" ja que, en haver mutat el virus, "encara que et fiquin una proteïna entra per altra banda i et infectes així que és igual que et posis dos, tres o més".





"El millor és que a l'Àfrica s'ha contagiat tanta gent i hi ha tanta gent immunitzada ja que n'hi ha pocs amb Covid i es creu que aquest serà el final del Covid", afegia durant el directe a Instagram, abans que Anne Igartiburu canviés de tema .





ENUIG DE BETLE ESTEBAN





Unes declaracions polèmiques que han desfermat nombrosos comentaris per part dels seguidors de la humorista i que han provocat que Belén Esteban -que mai no ha ocultat la seva poca química amb la seva companya de 'Sálvame'- hagi carregat públicament contra Paz.





Així, compartint les declaracions de la presentadora a les seves xarxes socials, la 'Princesa del poble' ha deixat una cosa clara: "Hi ha coses innecessàries i aquesta n'és una. Ens hem de vacunar". Una frase amb què Belén deixa clar en poques paraules el seu desacord amb Paz, animant els seus seguidors a vacunar-se per acabar amb el Covid.





Lluny de quedar-s'hi, a més, la col·laboradora de 'Sálvame' s'ha 'burlat' de la manera de parlar de la seva companya, que en comptes d''omicron' pronuncia a la seva xerrada amb Anne Igartiburu i María del Monte 'onitron'. Un error que Belén no ha passat per alt, destacant-ho ben gran en el missatge amb què ha criticat públicament la postura de Paz respecte al Coronavirus.