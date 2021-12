Qui presentarà les Campanades aquesta nit de Cap d'Any?

Interior del rellotge que donarà les Campanades a la Puerta del Sol /@EP





Les televions del nostre país han tornat a confiar en les cares més populars per conduir les Campanades aquesta nit de Cap d'Any i rebre l'any nou 2020 des de la Puerta del Sol de Madrid i altres punts clau de la geografia espanyola.









Així, La 1 de Televisió espanyola ha escollit Anne Igartiburu, encara que el seu acompanyant finalment serà Jacob Petrus perquè Ana García Obregón ha donat positiu a Covid-19 i haurà de passar el 31 de desembre confinada. Després seran Nieves Álvarez i Roberto Herrera els que prenguin el seu relleu des de les Canàries.





Mediaset confiarà en el presentador Carlos Sobera i en Paz Padilla, que encara que s'ha contagiat per segona vegada de Covid-19 ja ha complert els deu dies de quarantena i podrà estar a Vejer de la Frontera per donar la benvinguda al 2022. La retransmissió serà simultània a tots els canals del grup menys a Boing. Serà la segona ocasió en què tots dos presentadors es posin al capdavant del programa. Paz Padilla ho va fer el 2019 amb Jesús Vázquez i Carlos Sobera el 2016 amb Lara Álvarez.









Antena 3 ha escollit, un any més i tal com us avançàvem des de Catalunyapress fa diverses setmanes, Cristina Pedroche i Alberto Chicote. Serà el sisè any en què Pedroche i Chicote donin les campanades d'aquest canal de televisió, encara que la presentadora ho ha fet un total de vuit. A La Sexta les cares escollides són les de Dani Mateo, que debutarà a l'especial de les Campanades, i Cristina Pardo.







PROGRAMES ESPECIALS





Però a més del programa de les Campanades, les diferents televisions han preparat programes especials i també seran presentats per cares habituals dels diferents canals.





A l'especial de Nit de Cap d'Any de La 1 'Feliz 2022!', presentat per Elena S. Sánchez i Rocío Muñoz, els espectadors gaudiran de més de 90 actuacions de noms com Sebastián Yatra, Vanesa Martín, Malú, Ed Sheeran, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Homes G, Levi, entre d'altres.





A La 2 s'emetran diversos programes musicals abans i després; un comptarà amb les actuacions d'Ana Guerra, La casa blava, Ladilla russa, Soleá Morente i Samantha Hudson i serà presentat per Mikel Iturriaga i Virgina Díaz.





Eva González i Juanra Bonet conduiran el programa 'Adiós, 2021' d'Antena 3. I Joaquín Prat i Lara Álvarez acomiadaran l'any en un especial de Mediaset en què actuaran diferents artistes que han passat aquest any per programes del grup, com Índigo Salvador, guanyadora de la primera temporada d''Idol Kids' i els finalistes Hayk Arsenyan, Óscar Cantalejo i Marta Mesa.





Cuatro oferirà una edició especial de Nit de Cap d'Any a 'First Dates', mentre que a laSexta 'Zapeando' s'acomiada de l'any amb un programa especial en sobretaula aquest 31 de desembre.