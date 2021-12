Declaren culpable de tràfic sexual de menors a Ghislaine Maxwell

Imatge d'arxiu del tribunal federal de Nueva York /@EP







Un tribunal federal de Nova York (Estats Units) ha declarat culpable la celebritat britànica Ghislaine Maxwell per tràfic sexual de menors a la xarxa de pedofília dirigida pel multimilionari Jeffrey Epstein, en cinc dels sis casos pels quals era investigada. Té pendent un altre judici on se l'acusa de perjuri per mentir amb l'objectiu de defensar Epstein, que es va suïcidar a la presó.





Maxwell ha estat declarada culpable d'atreure una menor a viatjar per participar en actes sexuals; conspiració per transportar a una menor per participar en activitats sexuals delictives; transportar a una menor amb la intenció de participar en una activitat sexual delictiva i conspiració per cometre tracta de menors i tracta sexual de menors, segons recull la cadena NBC News.





El càrrec restant, del qual ha estat absolta, és el d'incitar una menor a viatjar per participar en actes sexuals il·legals, que comportava una pena de cinc anys. El còmput d'anys de presó als quals ha estat condemnada arriba als 65 anys, en una trama activa entre 1994 i 2004.





Maxwell, que va complir 60 anys entre reixes esperant el veredicte, tornarà a comparèixer davant dels tribunals acusada d'haver mentit sota jurament sobre l'abús de menors d'edat comès per Jeffrey Epstein, que es va suïcidar a la presó a l'agost de 2019 mentre esperava la seva condemna.





En aquest cas de perjuri, els fiscals argumenten que Maxwell va mentir durant una compareixença el 2016 davant una demanda per difamació presentada per Virginia Giuffre, cara visible del cas Epstein, qui va acusar el príncep Andrew d'Anglaterra d'haver mantingut relacions sexuals amb ella quan era menor, amb Epstein com a intermediari.





Si bé aquesta demanda es va resoldre per una quantitat que no ha transcendit, els fiscals van utilitzar parts del testimoniatge jurat de Maxwell com a base per als càrrecs, argumentant que va mentir quan se li va preguntar sobre les activitats d'Epstein en negar conèixer el reclutament i interaccions amb nenes menors d'edat, segons recull Bloomberg.





Maxwell, que va reconèixer haver contractat a Giuffre com a massatgista d'Epstein quan tenia 17 anys a la seva finca de Palm Beach, va negar tenir coneixement de qualsevol abús sexual: "Pots ser massatgista professional als 17 anys a Florida. Fins on jo sé, una massatgista professional es va presentar per fer un massatge. No hi ha res inadequat o incorrecte en això".





Cadascun dels càrrecs de perjuri comporta una sentència màxima de cinc anys de presó.





DESPRÉS DEL VEREDICTE



Després del veredicte, l'equip legal de Maxwell ha assegurat que apel·laran la decisió: "Creiem fermament en la innocència de Maxwell i estem ja treballant en l'apel·lació", han dit.





Les reaccions no han trigat a arribar. El fiscal federal Damian Williams ha dit aquest dimecres que "el camí cap a la justícia ha estat massa llarg", tot reconeixent "la valentia de les nenes, ara dones adultes, que van sortir de les ombres i van entrar a la sala del tribunal", segons recull la cadena CNN.





Isabel Maxwell arribant al tribunal federal de Nueva York /@EP







Per la seva banda, els advocats de Virginia Giuffre han dit en un comunicat que "és un gran dia per a la justícia i els supervivents de Maxwell": el veredicte "reivindica el coratge i el compromís" de les seves clientes, "que van resistir contra vent i marea durant molts anys per portar davant la justícia Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell".





La fiscal del judici, Allison Nathan, va encoratjar aquest dimarts els membres del jurat a continuar amb la deliberació més enllà de l'hora de sortida davant l'amenaça que suposa la variant òmicron de coronavirus als Estats Units; en cas de contagi d'algun dels membres, podria haver-se produït l'anul·lació del judici.





Els fiscals han centrat el cas en les interaccions de Maxwell amb quatre noies entre els anys 1994 i 2004, període en el qual la celebritat britànica hauria tingut una relació sentimental amb Epstein. Posteriorment, començaria a treballar per a ell, segons recull la cadena ABC News.





L'equip legal de Maxwell, encapçalat per Bobbi Sternheim i Laura Menninger, ha defensat la seva innocència durant tot el judici i l'ha presentat com un cap de turc dirigit pel Govern, després de no poder dur Epstein davant la justícia quan es va suïcidar a la presó.





La celebritat britànica es va negar a declarar el 18 de desembre: "Senyoria, el Govern no ha provat el cas més enllà d'un dubte raonable, per la qual cosa no hi ha raó perquè declari", va respondre els membres del jurat al costat del seu advocat. Així va posar fi a la defensa després de dur durant tres setmanes desenes de testimonis que han van declarar en favor seu.





LES VÍCTIMES D'EPSTEIN



A primers de desembre, una de les quatre dones que van acusar Maxwell de tràfic sexual va assegurar en el judici haver estat "captada" per la britànica quan li van presentar l'expresident dels Estats Units Donald Trump, a l'edat de 14 anys.





La víctima, sota el pseudònim de 'Jane', va explicar que va conèixer a l'expresident Trump en la dècada de 1990 a Mar-a-Lago, la seva mansió a Palm Beach, Florida, i que va participar en 1998 en un concurs de bellesa infantil vinculat a diverses empreses de Trump. Així mateix, també va revelar que va ser en un dels famosos vols d'Epstein al costat del príncep Andrew d'Anglaterra.





Aquest episodi va ser confirmat en el judici pel veterà pilot de l'avió privat d'Epstein, Larry Visoski, qui va admetre haver conegut 'Jane' en un d'aquests vols, encara que va negar que sabés l'edat que tenia en aquells moments, va detallar la cadena NBC News.





Aquests vols es van convertir en l'objecte de l'escrutini dels mitjans de comunicació quan es va publicar que hi haurien viatjat figures tan il·lustres com el príncep Andrew, l'expresident Bill Clinton, el propi Trump o el seu advocat Alan Dershowitz.





'Jane' va explicar davant el tribunal que Epstein abusava regularment d'ella en les seves mansions de Palm Beach, Nova York i en el seu ranxo a Nou Mèxic. "Em van fer coses menyspreables i no voldria seguir-ne parlant", va dir.





Segons va declarar, va conèixerEpstein i Maxwell en un campament d'estiu, quan el seu pare acaba de morir i la situació a casa no era bona. "La meva família tenia problemes de diners" i Epstein va pagar algunes factures, mentre que l'acusada va actuar com "una germana gran" al mateix temps que "traficava" amb ella.