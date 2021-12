El TSJC manté tancat l'oci nocturn per Cap d'Any

TSJC @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) manté tancat el lleure nocturn per Cap d'Any després de desestimar les mesures cautelaríssimes presentades per la Federació Catalana d' Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) .





En una interlocutòria consultada per Europa Press, els magistrats expliquen que dilluns Fecasarm va interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Conselleria de Salut que imposava toc de queda, limitació de reunions a un màxim de 10 persones, el tancament de l'oci nocturn i la limitació d'horari i aforament de la restauració.





La Sala Contenciosa del TSJC ha determinat que " no aprecia la urgència i l'excepcionalitat preteses per Fecasarm" que justifiquin fer una excepció per Cap d'Any i permetre l'obertura de les discoteques.





Els magistrats han sostingut que s'han d'adoptar mesures preventives perquè l'expansió de la pandèmia i que cal anteposar “l'interès general a la protecció de la salut pública”.





A més, han donat fins a les 10 hores del 4 de gener perquè la Generalitat presenti les al·legacions sobre això.





El TSJC ja es va pronunciar dijous passat avalant la petició del Govern d'aplicar un nou toc de queda, reduir al 70% els aforaments a diversos sectors, limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones i tancar l'oci nocturn.





La Generalitat va anunciar dilluns de la setmana passada la intenció d'implementar aquestes mesures, que van entrar en vigor dijous a la nit a divendres de la setmana passada per frenar l'augment de contagis de Covid-19.





Catalunya ha registrat fins aquest dijous 1.280.601 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia --1.194.605 amb una prova PCR o test d'antígens--, 25.101 més que al recompte de dimecres.