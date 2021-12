Més de 1.800 advocats demanen a la Generalitat que compleixi les sentències lingüístiques

Imatge de la portaveu, Chantal Moll, i diversos advocats de la Secció de Dret Constitucional de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) - EUROPA PRESS











Més de 1.800 advocats han signat una petició de suport al comunicat de la Secció de Dret Constitucional de l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) aprovat el 20 de desembre, on es demana a la Generalitat que compleixi les sentències judicials que fixen un 25% de castellà a les escoles catalanes i flexibilitzen la immersió lingüística.







En declaracions als mitjans davant de la seu de l'Icab, l'advocada i professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona (UB) Chantal Moll ha expressat la preocupació dels 1.800 signants davant les declaracions del Govern, en no complir la sentència que reconeix el dret a l'escolarització en castellà, com a llengua vehicular al costat del català.





Ha explicat que la Generalitat té l'obligació de "dictar mesures per garantir castellà i català" al sistema educatiu a Catalunya, i que s'han de fer un 25% d'hores lectives en les dues llengües.





Moll ha criticat "tota discriminació i abús contra qualsevol menor", i ha assegurat que els advocats de la Secció de Dret Constitucional de l'Icab estan a disposició perquè es denunciï qualsevol assetjament.





Ha sol·licitat que els representants polítics no difonguin missatges "poc rigorosos que confonen i confronten la població" , i que el Govern compleixi la seva funció com a administració i no obligui les famílies a judicialitzar aquest tema tan important, en les seves paraules.