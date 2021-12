Catalunya seguirà amb l'oci nocturn tancat aquesta nit de Cap d'Any

Discoteca, arxiu /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir el toc de queda i el tancament de discoteques per a la nit de Cap d'Any, en considerar que la protecció de la salut pública podria quedar afectada si es deroguessin de manera immediata les restriccions impulsades per la Generalitat.





Així ho ha acordat la secció tercera de la sala contenciosa del TSJC, que desestima les mesures cautelaríssimes sol·licitades dilluns passat per la patronal de l'oci nocturn Fecasarm contra les restriccions del Govern per tallar la propagació del coronavirus, que inclouen des del toc de queda de 01:00 a 06:00 hores al tancament de les discoteques o la limitació de l'aforament dels restaurants al 50%.





Els locals d'oci nocturn van sol·licitar mesures cautelaríssimes al TSJC, amb l'objectiu que l'alt tribunal català aixequés les restriccions de manera urgent i provisional abans de la nit de Cap d'Any, pel gran impacte econòmic que consideren que comporten per al sector. Segons la patronal, amb les discoteques tancades per Cap d'Any es poden dur a terme a Catalunya unes 1.500 festes il·legals i botellades massives.





Tot i això, la sala ha desestimat la seva pretensió, perquè no aprecien que existeixi una "urgència inajornable" per resoldre-la i, sense entrar encara en el fons de l'assumpte, ha acordat donar de marge a la Generalitat fins al proper 4 de gener -una vegada passada la nit de Cap d'Any- perquè exposi els seus arguments abans de poder decidir de forma cautelar si manté aquestes restriccions.





MESURES ABANS DE LES FESTES





El TSJC va autoritzar el passat 23 de desembre, per un període de 14 dies, les restriccions acordades per la Generalitat que afecten drets fonamentals, entre elles el toc de queda nocturn i la limitació de reunions a un màxim de deu persones, en concloure que són mesures "idònies, necessàries i proporcionades" per tallar la sisena onada del coronavirus i evitar el col·lapse del sistema sanitari, especialment de cara a les festes nadalenques.





Paral·lelament, la Generalitat també va acordar altres restriccions que no requerien l'aval previ de la justícia, entre elles el tancament de les discoteques i limitar en un 50% els aforaments a l'interior de bars i restaurants.





La patronal de l'oci nocturn Fecasarm va recórrer contra aquestes restriccions i va demanar la seva suspensió cautelaríssima argumentant que el Govern no té competències per dictar aquestes mesures, per la qual cosa la seva resolució és "inconstitucional" ia més provoca "gravíssims danys i perjudicis" al sector, que ja arrossega voluminoses pèrdues per la cancel·lació de celebracions nadalenques.





FECASARM INSISTEIX





En un comunicat, Fecasarm ha indicat que seguiran lluitant per aconseguir que els locals de restauració puguin romandre oberts fins a la una de la matinada la nit de Cap d'Any i que segueixen esperant rebre una resposta de la consulta realitzada a les conselleries d'Interior i de Salut sobre el sistema per desallotjar els locals amb motiu del toc de queda.









Després de gairebé 18 mesos tancat per la pandèmia de coronavirus, el sector de l'oci nocturn va poder tornar a obrir el mes d' octubre passat a Catalunya, amb l'obligatorietat del passaport covid per accedir als establiments.