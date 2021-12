Lloguer a Barcelona: paga 400 euros per un sinistre zulo de 15 metres quadrats

Aquest any a CatalunyaPress us hem posat diversos exemples d'ofertes de pisos de lloguer lamentables a Barcelona , i no podíem acabar l'any sense mostrar-vos una altra joia. Aquesta vegada tornem als inicis, al concepte clàssic de zulo, a aquest tipus pis amb què qualsevol segrestador somiaria. Per només 500 euros, podreu viure en un espai tan sinistre com el que podreu veure a continuació:





Segons consta a l'anunci, en aquest cas ens trobem amb un "estudi" al barri de Sant Antoni que el propietari, o l'optimista que hagi publicat l'anunci, considera "coquet". Té 15 metres quadrats i, encara que en un primer moment l'ofereixen per 500 euros, a sota augmenten el preu fins a 550 euros "amb despeses incloses" .





L'estudi consta del llit que es veu a la fotografia de dalt, el bany que es veu al fons i, just davant del llit, una cuina que es podria fer servir per rodar una sèrie on fabriquin metanfetamina casolana.









Com es pot observar, la cuina està dins d'un armari i consta d'un microones sobre la rentadora, una mena d'aigüera que sembla un escupider i un càmping gas que té pinta de funcionar regular. A més de tot això, hi ha una altra cosa que abunda: la brutícia





El bany és petit, però dóna menys grima que la cuina –o no–.







Els propietaris diuen que el suposat "estudi" és exterior, però a l'anunci no es poden veure finestres enlloc. L'única part de la casa que podria semblar un balcó és la porta que amaga la cuina.





Però a més de tot el que hem exposat, aquesta oferta de lloguer compleix un altre dels clàssics a Barcelona durant els últims mesos: ignorar completament la Llei de Lloguer.









Segons consta a l'anunci , aquest pis es troba al número 35 del carrer Viladomat de Barcelona, i segons els límits que estableix la Llei Catalana de Lloguer hauria de valer 19,21 €/m2 en cas de no estar en les millors condicions, 28,42 €/m2 en cas de ser un pis a la mitjana i 31'07€/m2 si fos un apartament amb condicions òptimes. Doncs bé, aquí els propietaris estan oferint un zulo a 33,33€/m2.





Aquesta tendència d'alguns propietaris a violar la llei de lloguer podria acabar aviat. La Generalitat, a través de l' Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), ha emès les cinc primeres sancions a persones físiques amb multes entre 1.200 i 6.000 euros per haver superat el límit del lloguer que fixa la llei catalana de vivenda.





A més, entre l'AHC, l' Agència Catalana de Consum --que s'encarrega de les persones jurídiques-- i els Ajuntaments, han obert 460 expedients sancionadors per una aplicació incorrecta de la llei: la majoria s'han detectat per la inspecció aleatòria dels contractes dipositats a l'Institut Català del Sol (Incasòl), mentre que en "no més de 10 casos" ha estat l'arrendatari qui ha reportat incompliments al seu contracte , segons Sala.