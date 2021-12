Científics treballen en una vacuna que ofereix immunitat contra la covid-19 per a tota la vida

Vacunes contra el Covid-19 @ep





Un equip d'investigadors de Tòquio, Japó, està desenvolupant una vacuna contra la covid-19 que ofereix immunitat de per vida. Els responsables de la vacuna la defineixen com "de somni", i esperen que jugui un paper clau en la lluita de la humanitat contra el coronavirus, segons publica Japan Times.





De moment, sembla que la majoria de les vacunes Covid-19 requeriran reforços periòdics a causa d'una disminució als nivells d'anticossos. Per això, la creació d'una vacuna amb eficàcia de per vida podria generar enormes estalvis financers a escala mundial i donar al món un avantatge clau contra el coronavirus, que ja ha infectat més de 270 milions de persones i se n'ha cobrat més de 5 milions de vides a tot el món.







Poc després que comencés la pandèmia, a principis del 2020, Michinori Kohara, investigador emèrit de l'Institut Metropolità de Ciències Mèdiques de Tòquio, es va preguntar si era possible desenvolupar una vacuna basada en la de la verola, que va ajudar el món a erradicar la malaltia mortal. La vacuna contra la verola va ser desenvolupada pel metge britànic Edward Jenner el 1796 per contrarestar la malaltia infecciosa, que tenia una taxa de mortalitat extremadament alta. Aquesta vacuna continua sent l'única vacuna que ha erradicat amb èxit una malaltia infecciosa, i el darrer cas conegut va ser un pacient a Somàlia el 1977 després d'una campanya de vacunació mundial coordinada per l'Organització Mundial de la Salut.





Aleshores, a l'abril de 2020, Kohara, en cooperació amb l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses, va començar a desenvolupar un virus vaccinia recombinant que conté la proteïna de bec del virus SARS-CoV-2, que causa covid-19. Van escollir la soca no patogen de la variant del virus vaccinia anomenada DI, que funciona com un vector viral extremadament eficaç i segur per administrar el gen de bec del SARS-CoV-2.





Si bé les vacunes d'ARN missatger covid-19 desenvolupades per Pfizer-BioNTech i Moderna han tingut èxit en la prevenció de malalties greus i la mort, els anticossos neutralitzants disminueixen significativament durant els sis mesos posteriors a la vacunació, cosa que fa necessaris els reforços, particularment contra la variant òmicron. Per contra, la vacuna que encapçala Kohara pot produir potents anticossos neutralitzants d'aquí a una setmana de la inoculació i induir una immunitat cel·lular més forta que qualsevol vacuna, assegura la investigadora en un article de Japan Times. Això seria significatiu ja que cap de les vacunes Covid-19 actualment disponibles sembla oferir protecció a llarg termini. Els experiments en ratolins que utilitzen el virus vaccinia han mostrat nivells alts d'anticossos que es van mantenir durant més de 20 mesos, o gairebé la mitjana de vida d'un ratolí, i tots els ratolins vacunats infectats van sobreviure 20 mesos després de la vacunació. Per contra, tots els ratolins no vacunats van morir.





“He treballat en diverses tecnologies de vacunes, com l'adenovirus i l'ARN missatger, però la vacuna que fa servir el vector del virus vaccínia és la més poderosa de totes i té pocs efectes secundaris”, explica Kohara. “La característica d'aquesta vacuna és que pot induir anticossos i immunitat tota la vida. Una injecció de la vacuna manté la seva eficàcia durant més de 20 mesos en ratolins i no hi ha cap altra vacuna que pugui assolir aquests efectes”.







Les proves en macacos també van mostrar que la vacuna protegia els primats de desenvolupar pneumònia i que la quantitat del virus detectat als seus pulmons estava per sota del límit de detecció set dies després de la infecció amb el coronavirus.





La farmacèutica nacional Nobelpharma Co.està preparada per realitzar la primera i segona fases d'assajos clínics de la vacuna de Kohara al Japó durant la primera meitat del 2023 amb 150 a 200 voluntaris, inclosos aquells que han experimentat infeccions i persones completament vacunades. Si es confirma l'eficàcia i la seguretat de la vacuna, la fase final de l'assaig clínic que començarà immediatament després, amb la comercialització prevista per al 2024 com a molt aviat.





Un dels obstacles més grans per a la vacuna és assegurar les diverses desenes de milers de milions de iens necessaris per fer l'últim assaig clínic, ja que Kohara diu que Nobelpharma no el pot finançar sol. Tot i que el govern ha assignat més de 100.000 milions de iens per subvencionar assaigs clínics a gran escala realitzats per fabricants de medicaments nacionals, no hi ha hagut cap pla per subvencionar els assaigs clínics del projecte, ja que Nobelpharma i l'Institut Metropolità de Ciències Mèdiques de Tòquio no tenen experiència prèvia a la comercialització d'una vacuna. "Espero que el govern canviï d'opinió una vegada que les dues primeres etapes dels assajos clínics mostrin eficàcia en humans", va dir. "Si no buscaríem fer l'assaig en col·laboració amb un important fabricant de medicaments", assenyala Kohara.





El científic assegura que la vacuna també té un avantatge en termes d'efectes secundaris. Encara que es diu que cap vacuna està completament lliure d'efectes secundaris, els virus vaccínia s'han utilitzat amb seguretat a la vacuna contra la verola durant més de dos segles i les variants del virus ja no es poden replicar en mamífers. Això significa que probablement causaria moltes menys reaccions d'efectes secundaris en comparació d'altres vacunes Covid-19.





A diferència del vector de la vacuna contra l'adenovirus de ximpanzé d' AstraZeneca utilitzat en la seva injecció covid-19, la vacuna desenvolupada per Kohara utilitza una soca de la vacuna contra la verola que ja s'ha utilitzat com a vacuna i l'eficàcia i seguretat de les quals s'han establert com a vector, va assenyalar Tetsuo Nakayama, professor de l'Institut Kitasato de Ciències de la Vida i director de la Societat Japonesa de Virologia Clínica.





Un altre avantatge de la vacuna és la seva capacitat per emmagatzemar-se a llarg termini en forma seca a temperatura ambient, fet que seria particularment beneficiós per als països en desenvolupament amb climes tropicals.





“La situació actual és que ens hauríem de vacunar amb una freqüència de fins a tres o sis mesos, i necessitaríem fer noves vacunes cada vegada que sorgeixin noves variants”, assegura Kohara. “Llavors, si l'eficàcia de la nostra vacuna durés fins i tot un any, dos o tres anys, això es traduiria en estalvis enormes per valor de bilions de iens per a la infraestructura social en conjunt. La vacuna també té una alta immunitat creuada per funcionar contra moltes variants, i per això aquestes dues coses per si soles justifiquen la fabricació d'aquesta vacuna", sentencia.