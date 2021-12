L'Espanyol vol tancar amb magnificència el 2021 davant un València en ratxa

L'Espanyol vol tombar un València en ratxa | Foto @EP





València i Espanyol abaixen el teló de la Lliga Santander el 2021 a partir de les 16.15 hores a Mestalla. El conjunt ché arriba a un estat de forma gairebé perfecte. Dels seus últims 9 partits, el València n'ha guanyat sis i només n'ha empatat tres. L'última derrota data del 27 d'octubre davant del Betis de Manuel Pellegrini.





Contra aquest espectacular estat haurà de lluitar l'Espanyol per endur-se els tres punts d'un camp complicat. I ja no només Mestalla, sinó que el conjunt periquito encara no ha guanyat fora del seu estadi des de començament de temporada 21/22 a la Lliga. Tot i això, l'Espanyol continua estant en mitja taula, en una posició tranquil·la que li permet veure les coses amb certa perspectiva.





TORNA LA COMPETICIÓ DUES SETMANES DESPRÉS





El partit entre València i Espanyol tanca el 2021, però ho fa després de dues setmanes on els jugadors han estat de vacances. Això pot fer que res del que s'ha viscut els últims mesos sigui rellevant. A més, la covid continua estant a l'aguait. De moment, l'Espanyol ha comunicat cinc casos positius, dels quals no se'n coneixen els noms, i el València ha detectat quatre casos. Això, sens dubte, serà una de les claus en aquest moment de la temporada.





Per poder vèncer a Mestalla, l'Espanyol necessitarà la millor versió de jugadors com ara Raúl de Tomás, Sergi Darder o Diego López. Tots tres, juntament amb Cabrera, s'han destacat com la columna principal de l'equip en què recau tota la responsabilitat. Si ells estan a bon nivell, l'Espanyol guanya en confiança i es nota al terreny de joc.





ÚLTIM PARTIT AMB EL 100% DE L'AFORAMENT





Les restriccions tornen a ser presents a la Lliga Espanyola. L'avenç de la variant Òmicron ha obligat a prendre decisions i reduir l'aforament als estadis n'ha estat una. Tot i això, les noves restriccions no entraran en vigor fins al dia 1 de gener de 2022, així que el València Espanyol serà el darrer partit, de moment, que es disputi amb el camp al 100% de les seves capacitats.





Amb tot això, València i Espanyol tanquen el 2021 a partir de les 16.15 hores a l'estadi de Mestalla. Un duel que mesurarà les aspiracions de tots dos durant la resta de temporada, ja que una victòria de l'Espanyol el reenganxa a posicions europees i una victòria del València el manté en la lluita i descartaria el conjunt periquito d'aquestes aspiracions.