Detenen sis persones per tràfic de drogues a la zona de Poble-Sec a Barcelona

Els Mossos detenen 6 persones per tràfic de drogues





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut aquest dijous sis persones i han desmantellat dos punts de venda de droga al barri del Poble-Sec de Barcelona, segons han informat fonts policials.





El dispositiu ha començat cap a les 12 hores, quan diversos agents han realitzat entrades simultànies a dos locals del carrer Blesa i carrer Piquer de la ciutat.





"Aquests locals s'havien convertit en punts de venda i consum de drogues, cosa que generava molèsties reiterades dels veïns", han afegit.





Com a resultat de l'operatiu, s'han aturat aquestes sis persones i s'han requisat substàncies estupefaents i material de la infraestructura.





Aquest dimarts, l'Ajuntament va anunciar que havia presentat un informe als jutjats per demanar el desmantellament del local del carrer Piquer, on va constatar condicions d'insalubritat i d'inhabitabilitat.





El regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ha celebrat en una piulada recollida per Europa Press l'actuació policial: "Per fi s'acaba el malson del veïnat del carrer Piquer", i ha insistit en la necessitat de tenir més recursos per donar una resposta més àgil i evitar que aquests problemes es cronifiquin, en les paraules.