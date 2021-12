Els quatre peatges que queden a Catalunya encariran les tarifes el 2022

Peatge /@EP





Els quatre peatges que segueixen operatius a les autopistes catalanes, tres a la C-16 i un a la C-32 sud, seran el 2022 un 5,4% més cars, un augment equivalent a l'increment de l'IPC entre octubre de 2020 i el mateix mes de 2021.





Segons han informat fonts del departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, el contracte existent amb les empreses concessionàries estableix una revisió automàtica de les tarifes en funció principalment a la variació de l'IPC, si bé també es comprèn "un coeficient corrector" sobre la base de la diferència entre el trànsit real registrat i el que es va estimar que es donaria, tres anys abans.





El trànsit registrat el 2021 ha estat inferior a l'estimat el 2018, abans de la pandèmia, amb la qual cosa l'augment de les tarifes serà equivalent al 100% de la variació de l'IPC, és a dir, un 5,4% més.





Amb tot, l'executiu català subratlla que l'IPC subjacent, el que no té en compte aliments no elaborats ni productes energètics, només ha augmentat un 1,4% (amb dades d'octubre), per la qual cosa l'encariment dels peatges s'explica sobretot per l'augment dels preus en electricitat, gasoil i gasolina.





Els quatre peatges que segueixen operatius a Catalunya, tots ells en vies titularitat de la Generalitat, són els dels túnels de Vallvidrera, autopista de Montserrat i túnels del Cadí, a la C-16; i el situat entre Castelldefels i el Vendrell, a la C-32 sud.