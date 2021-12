Detingut a Lleida un lladre que volia fugir per un tub de sortida de fums

Guàrdia Urbana de Lleida /@gUrbanaLleida







La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada un jove de 18 anys per forçar la porta d'entrada d'un edifici, amagar-se a la teulada davant la presència policial i intentar fugir baixant pel tub de la sortida de fums de la façana.







Segons ha informat la policia local, l'avís s'ha donat aquesta matinada a les 01:25 hores quan una veïna ha informat que algú estava intentant entrar per la força a la sala del dipòsit d'aigua de l'edifici.

Una vegada la patrulla policial ha arribat a l'edifici indicat del carrer Sant Ruf, els agents han pogut comprovar que el pany de l'entrada principal estava forçada i, en iniciar la cerca de l'autor, han trobat el jove pujat a la teulada.





Aquest, davant la presència policial, ha emprès la seva fugida pel tub de la sortida de fums de la façana, arribant fins a la terrassa del primer pis on, finalment, l'han pogut reduir. El detingut, de 18 anys i natural d'Algèria, duia passamuntanyes i una motxilla amb una pota de cabra i unes alicates, així com haixix, per la qual cosa ha estat denunciat per tinença de substàncies estupefaents.