La Grossa de Cap d'Any 2021: on ho puc mirar i a quina hora?

La Grossa de Cap d'Any /@EP





La Grossa de Cap d'Any, l'alternativa de la Generalitat a la grossa de Nadal, arriba demà a la seva novena edició amb un volum de loteria distribuïda equivalent a 27,43 milions d'euros, un 5% més que el 2020, han assegurat fonts de Loteries de Catalunya.





La xifra que es facilita és la de bitllets distribuïts perquè es desconeix de moment la xifra exacta de vendes. Igual que l'any passat, s'han emès 100.000 números per a aquest sorteig, i els bitllets costen 10 euros cadascun.





ELS PREMIS





El sorteig tornarà a atorgar vuit premis: un primer premi de 200.000 euros per bitllet; un segon de 65.000 euros; un tercer de 30.000 euros; dos quarts de 10.000 euros, i tres cinquens de 5.000 euros per bitllet.





Així mateix, hi haurà premis per a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com per als números anterior i posterior de cadascun d'aquests vuit números premiats.





A més, es reintegrarà l'import dels bitllets acabats amb l'última xifra del primer premi, igual que succeeix en el sorteig de la grossa de Nadal. D'aquesta forma, segons Loteries de Catalunya, més de 850.000 bitllets podran tenir algun tipus de premi.





ON I QUAN PUC MIRAR LA GROSSA?





També aquest any es retransmetrà en directe el sorteig de la Grossa per TV3 -a les 12:30-, i els encarregats de presentar el sorteig seran, per tercer any consecutiu, Laia Ferrer i Marc Giró, en el marc d'un programa que durarà uns 50 minuts.





Es podran comprar bitllets per a aquest sorteig fins a les 11 hores de demà divendres a través de la web de Loteries de Catalunya, mentre que durant tots aquests mesos han pogut adquirir-se bitllets als més de 2.000 punts de venda habilitats per la loteria de la Generalitat, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars.





Els beneficis de les loteries de la Generalitat es destinen de forma íntegra a projectes socials. En aquestes tres últimes dècades, segons el Govern, s'han dedicat 285 milions a diferents programes socials a Catalunya.