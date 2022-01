Aquesta és la música que més s'ha escoltat el 2021

Rosalia i Bad Bunny /@Youtube de Bad Bunny





Bad Bunny s'ha convertit en l'artista més escoltat del món a Spotify per segon any consecutiu a nivell global, mentre que a Espanya, el més escoltat de l'any 2021 a la plataforma de música és Rauw Alejandro.





















Bad Bunny ja ha acumulat més de 9.100 milions d'escoltes aquest any que acaba. En segona posició hi ha la cantant i compositora Taylor Swift; en tercer lloc, per primera vegada al rànquing, el grup sud-coreà BTS; en quart lloc, el raper Drake, i en cinquena posició, Justin Bieber.





Al rànquing de cançons més escoltades del 2021 a nivell global, la més reproduïda és 'drivers license', d'Olivia Rodrigo, que acumula més de 1.100 milions d'escoltes a Spotify. En segona i tercera posició, respectivament, es troben 'MONTERO (Call Me By Your Name)', de Lil Nas X, i 'STAY', de The Kid LAROI amb Justin Bieber. La quarta cançó més escoltada de l'any és una altra d'Olivia Rodrigo, 'good 4 u', i el 'top 5' el tanca 'Levitating', de Dua Lipa amb DaBaby.

















Mentrestant, a Espanya el número u aquest any és Rauw Alejandro, que ha superat Bad Bunny, que ocupa ara la segona posició. Aquest 'top 5' el completen, per ordre de rànquing, Myke Towers, J Balvin i Anuel AA.







Pel que fa als espanyols més escoltats, C. Tangana és el número u a Espanya --C. Tangana va batre el febrer passat el rècord de millor debut d'un àlbum espanyol, recollint més de 5 milions de reproduccions en un sol dia--.





Al 'top 5' de cançons més escoltades a Espanya hi ha 'Todo De Ti', de Rauw Alejandro. En segon lloc es troba 'Pareja del año', de Sebastian Yatra amb Myke Towers; en tercer, 'Yonaguni', de Bad Bunny; en quarta posició, 'Fiel', dels Legendarios amb Wisin i Jhay Cortez, i en cinquena, 'La Historia', del Taiger amb DJ Conds.