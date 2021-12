Els sindicats desconvoquen la vaga de Correus per al 5, 7 i 12 de gener

Treballador de Correus, arxiu /@EP





Els sindicats UGT i CCOO han desconvocat aquest dijous les aturades previstes a Correus per als dies 5, 7 i 12 de gener contra el desmantellament dels serveis de repartiment, la precarització i la retallada de plantilla, i que la companyia pública consideraven "injustificats".





Els dos sindicats han explicat en un comunicat conjunt que la convocatòria de vaga ha obligat la direcció de l'empresa pública a retirar el “pla de desmantellament” que, segons UGT i CCOO, afectava 2.000 unitats de distribució.





Els sindicats majoritaris asseguren que Correus ha assumit les principals exigències del comitè de vaga, que inclouen paralitzar el desmantellament de les 1.800 unitats de distribució previstes abans del 15 de gener i revertir la mesura a les 200 en què ja s'havia implantat.





UN REBUIG DEL 75% DE LA REPRESENTACIÓ





Els dos sindicats van convocar les aturades després de denunciar que el pla aplicat per Correus havia estat rebutjat pel 75% de la representació sindical i pretenia culminar a principis de gener "el canvi total del servei de repartiment i distribució de Correus". Les organitzacions han informat que mantenen la convocatòria de vaga activa per poder donar cobertura a noves aturades en cas que l'empresa torni a engegar el pla estratègic.





La direcció de Correus va assegurar en el seu moment que la convocatòria de vaga estava "injustificada", ja que la transformació i la modernització prevista ve marcada per l'accelerament de la caiguda de l'activitat postal i la necessitat d'adaptar les infraestructures i els mitjans a l'entrada de nous negocis i la consolidació del negoci de la paqueteria.





A més, la companyia va subratllar el seu ferm compromís amb la prestació del servei públic de qualitat que té encomanat, que el nou model de distribució no suposarà reducció de llocs de treball i que "no se substituiran els carters per personal de Correus Express".