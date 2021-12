L'Associació Espanyola Contra el Càncer recull firmes per aconseguir igualtat davant de la malaltia

Associació Espanyola Contra el Càncer recull firmes per millorar la situació davant de la malaltia /@EP







L'Associació Espanyola Contra el Càncer ha iniciat una recollida de signatures per aconseguir igualtat davant de la malaltia. Defensen que “el càncer és igual per a totes les persones, però no totes són iguals davant del càncer”.





Així, ells volen que tota la població tingui "les mateixes possibilitats per prevenir el càncer, viure amb ell i accedir als resultats de la seva investigació, especialment en una situació tan greu com la que ha generat la pandèmia del Covid-19".





Per això, consideren que ara és el moment perquè tothom s'uneixi a l' Acord Contra el Càncer i signi la seva petició per aconseguir, a més del que ja hem esmentat, diverses altres coses.





- Que el càncer no provoqui pobresa a les famílies vulnerables.

- Que malalts i familiars tinguin accés a tractament psicològic especialitzat.

- Que tothom sigui diagnosticat malgrat una situació com l'actual.

- Que l'accés a programes de cribratge sigui el mateix per a tota la població.

- Que es prenguin decisions saludables per evitar la meitat dels casos.