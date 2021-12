CaixaBank es consolida a Àsia al 10è aniversari de les seves oficines a l'Índia i Singapur

CaixaBank celebra aquest any el desè aniversari de les seves oficines de representació a Índia i Singapur, consolidant el seu negoci al centre i al sud-est asiàtic amb quotes de mercat en crèdits documentaris (importació i exportació) i en avals gestionats entre Espanya i la regió. països-superiors al 30%.





Caixabank es consolida a l'Índia i Singapur /@Caixabank





A Singapur, CaixaBank presenta xifres de mercat rècord per a l'entitat. A tancament d'octubre del 2021, l'oficina a Singapur va registrar una quota del 34,5% a Crèdits Documentaris a l'Exportació, del 29,8% a Crèdits Documentaris a la Importació i del 33% a avals gestionats entre Espanya i els països de cobertura de l'oficina.





Per la seva banda, a Índia, on CaixaBank compta amb una oficina de representació a Nova Delhi, CaixaBank va registrar, a tancament d'octubre del 2021, una quota del 33,1% a Crèdits Documentaris a l'Exportació, del 33,6% a Crèdits Documentaris a la importació i del 39,5% en avals gestionats.





CAIXABANK AL SUD-EST ASIÀTIC





A Singapur, CaixaBank també és present des del 2011, en la seva aposta per ser present als principals centres financers del món. Des d'aquesta oficina de representació s'ofereixen serveis d'acompanyament a les empreses clients de CaixaBank en les seves activitats de comerç exterior i d'inversió a 11 països de la regió: Singapur, Malàisia, Indonèsia, Tailàndia, Filipines, Vietnam, Cambodja, Laos, Myanmar, Brunéi i Corea del Sud.





Als seus deu anys al sud-est asitàtic, l'oficina ha participat en diversos projectes emblemàtics liderats per empreses espanyoles dels sectors d'infraestructures i serveis. L'oficina compta amb contactes locals a la majoria dels sectors on les empreses espanyoles mostren interès, així com amb una extensa xarxa de bancs corresponsals a la regió. CaixaBank és un banc de referència als Programes de Finançament del Comerç (Trade Finance Programme) del Banc Asiàtic de Desenvolupament (ADB) i la Corporació Financera Internacional (IFC).





CAIXABANK A L'ÍNDIA





CaixaBank va obrir la seva oficina a Nova Delhi el 2011 i des d'aleshores, la relació amb el país s'ha continuat reforçant, amb la firma el 2016 d'un acord de col·laboració amb el banc estatal State Bank of India (SBI), que va convertir aquesta entitat en un soci bancari estratègic per a CaixaBank a la regió.





Des de l'oficina d'Índia, s'ofereixen serveis i acompanyament a activitats de comerç exterior i inversió a empreses clients de CaixaBank amb interessos a la zona, però també a empreses índies. També des de l'oficina de Nova Delhi s'ofereix servei a altres països veïns com Bangla Desh, Sri Lanka, Nepal i Maldives.





Als seus deu anys al país, CaixaBank ha participat en diversos projectes liderats per empreses espanyoles de sectors, com el de les infraestructures, l'energia o els serveis. Pel que fa a finançament sostenible, destaca, el 2018, l'operació de finançament de la instal·lació de 30 turbines eòliques a un parc eòlic a la regió de Tamil Nadu, que ofereix subministrament energètic a aquesta regió del sud del país, contribuint a revitalitzar l'economia local i la creació docupació, prioritzant la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.





PRESÈNCIA INTERNACIONAL DE CAIXABANK





La presència internacional de CaixaBank es canalitza a través de diferents vies: de la seva xarxa de Banca Internacional de sucursals i oficines de representació repartides per tot el món; acords de cooperació amb bancs internacionals de primer nivell; i de participació a entitats internacionals. L'entitat financera és propietària del portuguès Banco BPI, la quarta major entitat financera del país en termes d'actius.





La Banca Internacional de CaixaBank ofereix suport als clients de la xarxa d'oficines, de CIB i de Banca d'Empreses que operen a l'exterior, així com a large corporate locals, a través de cobertura mundial amb més de 150 professionals, 27 punts de presència internacional i acords amb més de 1.760 bancs corresponsals.





La xarxa de CIB&IB de CaixaBank està composta per sucursals a Alemanya, França, Marroc, Polònia, Portugal, Regne Unit, totes elles, a excepció de Portugal, autoritzades pel regulador espanyol i local per proveir certs serveis financers relacionats amb el finançament i els serveis bancaris, com ara finançament a curt i llarg termini, factoring, confirming, i altres de similars dins d'aquest tipus d'activitats.





A més, l'entitat compta amb 18 oficines de representació repartides pels 5 continents: Milà (Itàlia), Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai i Hong Kong (Xina), Singapur, Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia) , El Caire (Egipte), Alger (Algèria), Johannesburg (Sud-àfrica), Nova York (EUA), Santiago de Xile (Xile), Bogotà (Colòmbia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sydney (Austràlia) i Toronto (Canadà). També té dos equips Spanish Desk a l'austríac Erste Bank (Viena) i al mexicà Inbursa (Ciutat de Mèxic) per donar servei a empreses clients de CaixaBank en aquests mercats.





Les oficines de representació ofereixen acompanyament a empreses multinacionals amb filial a Espanya, així com empreses espanyoles amb projectes a l'estranger. Entre les principals àrees de cobertura destaquen trade finance, payments, corporate i project finance.





La Banca Internacional de CaixaBank és l'única xarxa internacional de banca a Espanya certificada per AENOR.