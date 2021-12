Una dona es confina al bany d'un avió després de donar positiu a Covid-19 mentre volava

Recurs d'un avió comercial @ep





Una mestra que volava de Nova Jersey a Islàndia va compartir un vídeo d'ella mateixa en quarantena durant hores al bany de l'avió després de descobrir que va donar positiu a Covid-19 al mig del viatge.





Marisa Fotieo, professora d'educació infantil a Chicago, assegura que li va començar a fer mal la gola aproximadament una hora després d'embarcar al vol d'Icelandair que tenia escala a Reykjavík.





La nativa de West Michigan assegura que havia portat alguns kits de prova ràpida Covid-19 per al vol del 20 de desembre i va anar al bany per fer-ne servir un. " I en uns dos segons, la prova va donar positiu ", lamenta Fotieo, segons 13 On Your Side . "Em vaig espantar, vaig sortir corrents del bany i vaig trobar la primera persona que vaig poder veure. Afortunadament, va ser aquest increïble assistent de vol anomenat Rocky", relata.





L'assistent de vol, Ragnhildur 'Rocky' Eiríksdóttir, li va dir que esperés al bany i la va ajudar a mantenir la calma. "Pot sentir alguna cosa per l'intercomunicador que deia alguna cosa sobre un passatger a bord que va donar positiu, i que és molt important que tots mantinguin les seves màscares posades tant com sigui possible", assegura Fotieo.





L'hostessa després va dir a Fotieo que el vol estava ple i que no tenia un seient on pogués distanciar-se dels altres passatgers. "Hi havia com a 150 persones a bord, així que vaig dir que em quedaria al bany la resta del vol", explica Fotieo.





Fotieo va passar part del temps filmant un vídeo que va compartir a TikTok, que ha acumulat més de tres milions de visites. "No puc creure que vaig passar quatre hores en aquest bany", exclama al vídeo. Tot i això, assenyala que "has de fer el que has de fer".





Va afegir que l'assistent de vol va ser "molt dolç" i li va portar entrepans i aigua i "em va dir que aquest seria el meu petit espai". El pare i el germà de Fotieo estaven al mateix vol i van donar negatiu en arribar. Després van continuar el viatge a Suïssa. Fotieo, però, va romandre a Reykjavík durant una quarantena de 10 dies. Es va allotjar a l'Hotel Humanitari de la Creu Roja.