Ja són tres els morts per l'accident a Castelldans amb més de 20 vehicles implicats

Recurs accident de trànsit @ep





Tres persones han mort en un accident amb més de vint vehicles implicats en l'A-2 a l'altura de Castelldans. L'incident s'ha produït per la matinada, poc abans de les 5h, segons ha informat Bombers de la Generalitat









Al principi només s'han declarat dos morts i dos ferits en estat crític - un d'ells menor d'edat- que han sigut traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Fa pocs minuts s'ha conegut que una d'aquestes dues persones també ha mort. D'altra banda, hi ha una altra persona ferida de gravetat i 7 ferits lleus.









Els Mossos d'Esquadra han demanat extremar la precaució en circular per la zona per la boira intensa, segons afirmen en un tuit recollit per CatalunyaPress.





Al tram de l'A-2 on s'ha produït l'accident, la circulació està tallada. El trànsit és desviat cap a la sortida 8 de l'autopista en sentit Lleida i per la sortida 5 en sentit Barcelona.