Òmicron podria portar-nos a la immunitat de grup

La coordinadora del Màster en Malalties Infeccioses de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i investigadora del grup 'Mendoline' Ana Treviño ha considerat avui que Òmicron pot ser la variant que ens porti a la immunitat de grup.





En una entrevista, Treviño s'ha mostrat optimista tant per la taxa de vacunació (sumant la vacunació infantil) i la proximitat de comptar amb antivirals com pel comportament de les dues darreres variants.





Ha explicat que Delta i Ómicron el que han "demostrat" és que han augmentat la transmissibilitat, però no han estat més virulentes , de fet, amb la "quantitat de gent infectada" que tenim en aquests moments, si no fos així l'ocupació hospitalària seria més gran.





Totes les variants de preocupació poden canviar tres coses: que augmenti la transmissió, que augmenti la patogenicitat (gravetat) o la seva evasió immune (que escapi a la immunitat). Ómicron s'ha "comprovat" que canvia el primer.





“ El virus és al que està portant, a la immunitat de grup”, ha assenyalat considerant que anem camí de “conviure” amb aquest coronavirus, igual que convivim amb altres.

En aquest sentit, ha apuntat que l'obtenció d'antivirals està "molt avançada" i quan en tinguem serà quan "realment puguem conviure" amb aquest coronavirus igual que convivim amb altres (com el refredat).





"Sóc optimista però hem de tenir molta cura", ha asseverat en relació amb les mesures de protecció. "Quan tinguem els antivirals canviarà moltíssim", ha dit.





Pel que fa a la vacunació en nens, ha indicat que el "sentit" d'aquesta resideix que, encara que hi hagi pocs casos, n'hi ha, i fins i tot hi ha nens que han mort, per la qual cosa es tracta de "protegir-los" de síndromes greus que "encara que pocs n'hi ha".





També, evitar que siguin vectors. "El que s'ha demostrat és que la pandèmia segueix en actiu i una de les fonts de transmissió són els nens", ha dit ressaltant que per aconseguir una immunitat de grup la vacunació ha de ser global.





A això ha unit que "s'ha vist als assajos que té menys efectes secundaris que als adults". "Són molt segures i els protegeixen", ha asseverat.