Drets Socials destina més de 100 milions a ajudes ordinàries per pagar lloguers el 2021

Pis de lloguer





La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha ampliat en 900.000 euros el pressupost d'ajudes ordinàries per pagar lloguers, segons ha publicat el DOGC, amb la qual cosa es cobreix la necessitat de 53.000 famílies i arriben als 100 milions d'aquesta ajuda.





També s'han atorgat unes 9.000 ajudes per pagar el lloguer, específiques per a gent gran, que han comptat amb un pressupost a part de 19.200.000 euros, informa aquest divendres en un comunicat el departament que dirigeix Violant Cervera.





La convocatòria per accedir a les ajudes ordinàries que ara arriba als 100 milions es va obrir a l'abril i va incloure algunes modificacions a les bases reguladores "per adaptar-se a la situació real de preus de les rendes de lloguer".





Està pensat per a les persones que no estan en vulnerabilitat imminent però la podrien tenir si no paguen el lloguer, i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya concedeix un import anual màxim de 2.400 euros (200 mensuals com a màxim).





La subvenció pot ser del 20% del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l'import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%; i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.





Als requisits s'han actualitzat els límits: el límit mensual per a habitatges de Barcelona és de 800 euros (abans 750); a Girona i Tarragona 550 (abans 500); de 500 a Lleida (abans 450), i de 400 a les Terres de l'Ebre (abans 350).





I per a famílies nombroses i amb algun discapacitat legalment reconegut i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot Catalunya.