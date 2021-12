Veïns de Vilassar reclamen l'eliminació de voreres per a una accessibilitat universal als seus parcs

Exemple d'element de parc inclusiu /@EP







Una veïna de Vilassar de Mar ha demanat als grups polítics del consistori d'aquesta localitat barcelonina que eliminin les voreres que hi ha als carrers i que impossibiliten l'accessibilitat de totes les persones a espais públics com els parcs.





Ho ha fet acompanyant les seves paraules d'un vídeo on es pot veure com és de necessari. Hi apareix una nena amb discapacitat motora i que té dificultats per accedir al parc ja que les voreres suposen una barrera arquitectònica per accedir-hi.





Concretament aquesta veïna demana a JxCat, el PSC i ERC de Vilassar de Mar que atenguin una petició que fa anys que fan.









QUÈ ÉS L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL?





L'accessibilitat universal als parcs de Vilassar de Mar és una mesura que haurien de complir tots els entorns, béns i serveis per tal de garantir a totes les persones el seu accés, comprensió i utilització i gaudiment d'una manera còmoda i segura.





D'aquesta manera, els ajuntaments han de, per llei, eliminar barreres i col·locar-hi rampes, agafadors o banys accessibles, entre altres coses, per facilitar tot tipus d'activitat a les persones amb mobilitat reduïda.









Si tenim en compte els principis que regeixen l'accessibilitat i el disseny universal en qualsevol entorn, en el disseny d'una plaça, jardí o parc accessible hem de parar especial atenció a:





L'entorn: topografia, desnivells i arracades s'han de tenir en compte. El traçat d'itineraris de vianants : connexió de zones estades, jocs o altres usos. Correcta senyalització: permet la ubicació perfecta de l'usuari. Disposició del mobiliari, elements decoratius, jardins o similars : Respectar el traçat d'itineraris de vianants que compleixin l'accessibilitat i alhora configuren les zones de diferents usos.





Els nens i les nenes necessiten espais de joc on compartir el seu temps. Tant se val quines siguin les seves capacitats perquè aprenguin a viure en igualtat, sense que les diferències siguin un obstacle. Els parcs infantils en places i parcs es converteixen en el lloc idoni.







Els parcs infantils creats amb criteris d'accessibilitat i disseny universal són més innovadors, divertits, més segurs i més cars, sempre que es planifiquin bé des de l'inici.













L'article 7 de la Declaració dels Drets dels Infants afirma que “el nen ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d'estar orientats cap a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran per promoure el gaudiment d'aquest dret”.





Així doncs, es reivindica la importància que nens i nenes necessiten espais de joc on compartir el seu temps sense importar quines són les seves capacitats, on aprenguin a viure en igualtat.









Els parcs infantils són un espai de garantia per al joc als espais públics de pobles i ciutats. No obstant això, a la majoria de països no hi ha cap criteri, ja sigui normatiu o recomanació, sobre com ha de ser un parc infantil accessible. L'accessibilitat als parcs infantils continua sent un repte pendent per a la inclusió dels nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, amb discapacitat o sense en un mateix espai de joc.







Els nens amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats, en no tenir veu pròpia com a col·lectiu. Tot i això, les enquestes realitzades als pares i mares d'aquests menors evidencien la necessitat que es creïn espais de joc inclusius.





La recomanació de solucions per a un parc infantil accessible i inclusiu pot ajudar col·lectius i tècnics municipals a trobar criteris a l'hora de dissenyar els parcs infantils de la seva ciutat.





Els objectius finals que s'haurien d'assolir per poder acreditar els parcs com a zones d'espais accessibles i inclusives són:





Accessibilitat i seguretat: l'espai de jocs ha de ser un lloc accessible on tots els nens puguin entrar i desplaçar-se de forma segura. Les mesures d'accessibilitat estan sempre del costat de la seguretat.

l'espai de jocs ha de ser un lloc accessible on tots els nens puguin entrar i desplaçar-se de forma segura. Les mesures d'accessibilitat estan sempre del costat de la seguretat. Objectiu social inclusiu: el Parc Infantil ha de ser un lloc inclusiu, perquè els nens i nenes es diverteixin junts, coneixent-ne les diferències. Es vol crear un espai solidari on es fomentin els valors socials, com l'amistat i la companyonia.

el Parc Infantil ha de ser un lloc inclusiu, perquè els nens i nenes es diverteixin junts, coneixent-ne les diferències. Es vol crear un espai solidari on es fomentin els valors socials, com l'amistat i la companyonia. Acte responsable: cal fomentar els valors socials en què volem formar els nostres infants i promoure la participació activa dels municipis i les empreses en projectes amb un clar i directe benefici social. La reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar la societat i els gestors públics sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tots mitjançant una proposta àmpliament recolzada per la societat.





L'objectiu desitjable seria que la major part dels parcs infantils d'un municipi tingués criteris d'accessibilitat universal, on poguessin jugar tots els nens, independentment de les seves capacitats.





A més, la reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar la societat i els gestors públics sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tots mitjançant una proposta àmpliament recolzada i percebuda com una cosa necessària per la societat.