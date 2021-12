VÍDEO: Un jove sopa amb la seva família ficada en una càpsula de plàstic perquè tenia Covid-19

Una noia dels Estats Units va sopar amb la seva família per Nadal malgrat estar contagiada de Covid-19. Però per no infectar els seus éssers estimats ho va fer d'una manera insòlita: es va ficar dins una bombolla de plàstic i només es va treure la màscara ffp2 per menjar.





La seva germana, Crista La Rock a Tiktok, va compartir un vídeo del sopar de la nit de Nadal, en què estava tota la família asseguda a taula, inclosa la contagiada. D'aquesta manera, no va haver d'estar confinada i sola durant una nit tan especial, sinó que va estar amb la família i ho va fer de manera segura.