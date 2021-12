Atropellen el ciclista Iván Romeo quan tornava a casa

Iván Romeo durant una competició /@EP





El ciclista espanyol Iván Romeo es va emportar un gran ensurt aquest dimecres quan va ser atropellat en tornar a casa .





El jove ho va informar a tots els seus seguidors en un tweet recollit per Catalunyapress: "Arribant a casa d'entrenar vaig patir una caiguda per un cotxe que es va saltar un cediu el pas. Per "sort"; només una costella trencada, algun punt a la cara i diversos cops. A recuperar i tornem a la marxa ”, va escriure.





Afortunadament, tal com ell mateix ha explicat, és a casa recuperant-se i es troba bé.