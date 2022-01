Així ha estat el 2021 "sanitari": l'any de les vacunes, les variants i la fatiga pandèmica

@unsplash





El 2021 , el segon any de la pandèmia de covid-19 , ha finalitzat aquest divendres amb pràcticament el 90 per cent de la població vacunada, però amb el temor d'una sisena onada que, encara que no està col·lapsant de moment els hospitals com en anteriors brots, està sobrecarregant l'Atenció Primària als professionals sanitaris i està alterant el Nadal de molts espanyols.





La situació respecte al 2020 ha estat molt millor, però. En aquests moments el país s'enfronta a una explosió de contagis fins i tot pitjor que la viscuda a finals de l'any passat, quan es van arribar a notificar fins a més de 40.000 casos i 600 morts diaris. Ara, notificant fins a més de 100.000 positius al dia, Espanya es mou en xifres al voltant de les 50 morts.





Pel que fa a les restriccions, Espanya també ha avançat. Al nadal del 2020, moltes comunitats autònomes van imposar el tancament perimetral del seu territori, amb l'única excepció de visites de familiars i amics. Els horaris d'obertura i tancament dels locals d'hostaleria i lleure eren molt més limitats i els tocs de queda eren la norma.





En qualsevol cas, la fatiga pandèmica està afectant especialment els ciutadans, generant greus problemes de salut mental bé per por del virus o per l'afartatge que genera aquesta nova normalitat , en què la convivència amb el virus ha modificat fins a les rutines més bàsiques .





De fet, un 36 i un 32% de ciutadans espanyols manifesten nivells alts de por i depressió a causa de la pandèmia, segons els resultats de la novena ronda de resultats de l'estudi 'COSMO-Spain', realitzada al desembre per l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) i impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





D'acord amb aquesta enquesta, les preocupacions de la població estan pujant lleugerament, especialment en la de perdre un ésser estimat, infectar la família i la saturació dels serveis sanitaris (amb una mitjana superior a 4 en una escala de l'1 al 5 ). Els espanyols semblen cansats de la covid-19: els enquestats donen un 3,4 sobre 5 a l'afirmació "estic fart de sentir parlar de la covid-19" i un 3,7 a "estic cansat sobre els debats sobre la covid- 19".





UN ANY D'ARACELI





Malgrat tot, si la situació és millor que fa un any és degut a les vacunes. En tan sols un any, des que el 27 de desembre del 2020 es va posar la primera 'punxada' a Araceli Hidalgo , de 97 anys, a Guadalajara, Espanya ha administrat gairebé 90 milions de dosis, o el que és el mateix, més del 90 per cent de la població més gran de 12 anys està completament vacunada.





Ara, Espanya es troba immers en l'administració de la tercera dosi, que previsiblement haurà d'arribar a tots els adults davant de la baixada dels anticossos contra el virus, i en la vacunació dels menors de 12 anys, el darrer grup inoculat degut a que s'ha hagut d'adaptar la vacuna a aquest col·lectiu. Només el SARS-CoV-2 (i les seves variants) diran si aquesta vacunació prossegueix al llarg dels anys, en forma d'una punxada o fins i tot dues anuals.





Mentrestant, el món s'està enfrontant a òmicron, una variant més contagiosa que l'anterior però que, segons la recent evidència científica , podria produir menys gravetat i, per tant, nombre d'hospitalitzacions. Serà la variant que suposi la fi de la pandèmia com la coneixem fins ara, amb les grans xifres de morts i hospitalitzats? El 2022 podrà respondre aquesta pregunta.





Espanya, i la majoria de països desenvolupats compten amb la pràctica totalitat de la població vacunada, però la situació no és homogènia a tot el món. Moltes nacions pobres, especialment a l'Àfrica, segueixen amb unes taxes de vacunació paupèrrimes, i instruments com COVAX, liderat per l'OMS, no han aconseguit de moment pal·liar aquest problema.





A més de les repercussions que té en aquests països, en nombre de morts, aquesta desigualtat en l'accés a les vacunes també contribueix a aparèixer noves variants. No en va, dues de les principals variacions del virus, beta i òmicron, es van detectar per primer cop a Sud-àfrica.





MÉS ENLLÀ DE LA COVID-19: EUTANSIA, SALUT MENTAL, ATENCIÓ PRIMÀRIA...





Al marge de la covid-19, la millora de la pandèmia ha permès que durant el 2021 s'hagin produït altres fites a la sanitat espanyola. Entre tots destaca, sens dubte, la regulació de l'eutanàsia, que des del 25 de juny passat és legal a Espanya.





La norma estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme a pacients que els sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable".





L'eutanàsia era un dels drets més reivindicats des de fa anys, principalment per l'associació Dret a Morir Dignamente (DMD). La seva acceptació entre la societat espanyola es va disparar després del cas d'Ángel Hernández, l'home que va ajudar a morir la seva dona, María José Carrasco, malalta d'esclerosi múltiple, a l'abril del 2019. Segons una enquesta de Metroscòpia, en aquells moments el 87 per cent dels espanyols creia que els malalts incurables tenien dret que els metges li proporcionin algun producte per posar fi a la seva vida sense dolor.





Així mateix, aquest any que avui acaba també s'ha produït un cert avenç, o almenys visibilització, d'un problema que s'arrossega molt de temps, la salut mental. Aquestes són les dades: l'any 2020 es va registrar a Espanya la xifra més alta de suïcidis, 3.941 persones.





A més, el suïcidi és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 29 anys. I gairebé la meitat confessa haver tingut algun problema de salut mental. Són més de set milions de joves. El 5,8% de la població confessa patir ansietat. I gairebé el mateix percentatge pateix depressió, duplicant-se aquesta xifra en el cas de les dones. El 13,2% dels nens entre 4 i 14 anys està en risc de mala salut mental.





El Ministeri de Sanitat, en col·laboració amb les CCAA, les societats científiques i associacions de pacients i familiars, està reimpulsant l'Estratègia de Salut Mental, que es va actualitzar per darrer cop el 2009. L'Estratègia recull un nou telèfon d'atenció al suïcidi (024 ) i el Pla d'Acció Salut Mental i covid-19, que tindrà una dotació econòmica de fins a 100 milions d'euros per ajudar a pal·liar els problemes dels espanyols per la pandèmia.





Un altre dels problemes estructurals de la sanitat espanyola és el deteriorament de l'Atenció Primària, que finalment va ser abordat pel Ministeri i les CCAA a través del 'Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023', aprovat fa unes setmanes al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).





El seu objectiu principal és reduir la temporalitat dels professionals sanitaris d'aquest nivell assistencial per sota del 8% abans del 2024, així com fixar per primera vegada un pressupost "finalista, específic i suficient" per a Atenció Primària.





L'impuls d'aquest pla ha coincidit amb una onada de protestes dels sanitaris, cristal·litzada en una gran manifestació a mitjans de desembre a tot Espanya i convocada per més de 100 organitzacions professionals, sindicals i socials adherides a la plataforma 'Salvem l'Atenció Primària' , com la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP), CCOO, UGT, la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) i Medicus Mundi, entre d'altres.