Els Simpson encerten moltes de les seves prediccions: Quines han fet per al 2022?

Els Simpson van arribar a la televisió fa més de trenta anys i des de llavors, en els seus episodis, han predit sense voler-ho coses que han passat en el futur. L'atac a les torres bessones, la presidència de Donald Trump o la presa del Capitoli van ser algunes de les coses que vam veure als seus capítols abans que a la vida real. Per 2022 també han fet algunes prediccions ia Catalunyapress t'expliquem quines són.





Imatge dels Simpson /@EP





Alguns dels seguidors de la sèrie televisiva van crear una pàgina d'apostes que va contractar treballadors perquè analitzessin els capítols dels Simpson i agafessin quines coses podrien ser prediccions de cara a l'any que comença aquest dissabte.





Així, van assenyalar que en un dels episodis els creadors van anticipar la final de la Copa del Món de futbol que se celebrarà al novembre a Qatar. En la sèrie, els finalistes que van disputar el matx del 28 de desembre van ser els combinats de Brasil i Espanya. Així doncs, si l'encerten, els homes de Luis Enrique serien un dels dos candidats a alçar la copa del món. Encara que finalment seria Brasil qui ho fes amb una petita ajuda dels àrbitres.

















Una altra de les possibles prediccions dels Simpson amb vista a aquest 2022 estaria relacionada amb la pandèmia del Covid-19. En un dels capítols, la població de Springfield, on viu aquesta família, és aïllada per una cúpula que s'instal·la sobre la població per l'excessiva contaminació que van produir. Per als empleats de Platin Casino, això podria predir un empitjorament de la situació del Covid-19 i podria ser un indicador que el 2022 la pandèmia no s'acabarà, sinó que farà tornar el confinament.







D'altra banda, als Simpson apareixen cotxes voladors al capítol Future Drama, una idea que no sembla gaire desgavellada, ja que hi ha alguns productes que podrien complir la predicció.





A més d'això, en un altre episiode prediuen que els Estats Units prohibiran les armes el 2022 . Al capítol, els extraterrestres aprofiten la situació per envair la Terra. I un altre dels avenços de futur que s'han atrevit a fer és que es podrà menjar mitjançant aparells electrònics, cosa que, en aquesta ocasió, sí que sembla impossible.