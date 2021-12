Òmicron i la grip no són el mateix, que no t'emboliquin!

Coronavirus @ep





Malgrat tot el que s'està dient, de la gran quantitat d'informació que es publica en aquesta pandèmia, hi ha persones que continuen insistint que la COVID-19 és el mateix que una grip , quan l'evidència científica està demostrant més que no pas sobra que això no és així. Aquesta creença va i ve, i ara sembla tornar davant de l'arribada de la nova variant Òmicron que sembla tenir símptomes lleus.





En una entrevista amb Infosalus, l'investigador i director de Cultura Científica del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa José Antonio López Guerrero explica que el SARS-CoV-2 i el virus influença, responsable de la malaltia de la grip, són famílies de virus diferents . Sí que diu que tenen en comú la forma de transmissió, per via aèria principalment, especialment en espais tancats, i amb més facilitat en temps freds i amb poca lluminositat i radiació

ultraviolat.





Assenyala que tots dos virus són d'ARN, però el de la grip té més capacitat de variabilitat

perquè el seu genoma el té segmentat, són 8 cromosomes petits, mentre que el CoV-2 és una única molècula.





Igualment, indica que en tots dos els efectes clínics "poden ser fatals", recordant que la

pandèmia de grip espanyola de 1918 va matar entre 50 i 100 milions persones. A més, LópezGuerrero adverteix que la grip pot convertir-se en una malaltia sistèmica encara avui, alhora que alerta que la grip aviària quan ha passat a humans té una mortalitat de 30%, "un perill que segueix sent-hi".





"La grip pensàvem que seria la següent catàstrofe i s'ha avançat el coronavirus. Però la grip continua sent una amenaça. Són virus diferents, tenen ara per ara característiques serològiques i clíniques diferents, però no sabria dir a la Història de la humanitat quin virus seria el més perillós de tots dos: la grip segueix matant més de 100.000 persones a l'any a tot el món, encara tenint immunitat de record d'un any per un altre, així com una vacuna i tractaments. generant de tant en tant pandèmies", destaca.





Mentrestant, Ángela Domínguez, coordinadora del grup de treball sobre vacunació de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), detalla en una altra entrevista amb Infosalus que la grip i la COVID-19 són les dues infeccions respiratòries, que estan causades per virus, i amb molts símptomes comuns (tos, secreció nasal, mal de coll, febre, mal de cap...), alhora que totes dues es transmeten per secrecions respiratòries de les persones infectades.





Ressalta que tant a la grip com a la COVID-19 es poden produir complicacions com pneumònia, insuficiència respiratòria, afectacions cardíaques i empitjorament de malalties cròniques que ja es tenien abans d'emmalaltir.





Això sí, subratlla que les diferències principals són que el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID19 és més transmissible que els virus de la grip; que el SARS-CoV-2 causa malaltia greu a més persones que el virus de la grip; que entre les complicacions de la COVID-19 es poden produir trombes en pulmons, cor, extremitats o cervell i també síndrome inflamatòria, que afecta diversos sistemes, mentre que a la grip aquestes complicacions no es donen.





VACUNACIÓ EN GRIP I A LA COVID





D'altra banda, sobre les diferències en la vacunació de la grip i de la COVID-19, sobre la qual encara estem aprenent, José Antonio López-Guerrero indica que les vacunes s'han de canviar cada any perquè la grip varia molt, hi ha diferents ceps circulant i anualment s'ha d'analitzar quina és la que se'ns acosta per poder vacunar-nos-hi.





En el cas del coronavirus, tot i que muta com estem veient, aquest científic diu que, de moment, estan apareixent variants que no cepes: “El cep és quan es produeix un canvi dràstic i un efecte biològic diferent, es produeix una serologia diferent, cosa que també repercutirà a la clínica".





Per tant, insisteix que al SARS-CoV-2 parlem de 'variants', amb múltiples mutacions a diferents parts del virus, si bé encara els anticossos que es produeixen bé per passar la infecció o bé per la vacuna reconeixen prou al virus per intentar bloquejar-lo.





"Això amb les futures variants pot anar desapareixent perquè la resposta immune als majors o als sectors de població va recaient i per això es requereixen les vacunes de reforç. Serà periòdica o circumstancial? S'anirà veient perquè la relació amb aquest virus és de 24 mesos i és aviat per veure la seva relació a llarg termini", sosté López Guerrero.





En aquest sentit, Àfrica González, expresidenta de la Societat Espanyola d'Immunologia lamenta que la població encara segueixi pensant que la infecció de COVID-19 sigui com una grip, quan no ho és: " El SARS-CoV-2 muta menys que la grip I la grip el que tenim cada any són ceps diferents, que tenen un canvi brutal d'un any a un altre, són coses diferents. Per això ens hem de vacunar davant de la grip cada any ”. Enfront de les variants del SARS-CoV-2, per molt que canviïn, diu que sempre les seguirem reconeixent.





Pel que fa a això, l'experta de la Societat Espanyola d'Epidemiologia remarca que tant els virus de la grip com el SARS-CoV-2 muten freqüentment, però els virus de la grip ho fan amb molta més freqüència que el SARS-CoV-2: "Per això per a la grip cada any les vacunes es preparen amb els antígens dels virus més recents i l'OMS determina cada any al febrer, a partir de la informació que es té dels ceps que estan circulant, la composició que han de tenir les vacunes antigripals per a la temporada següent".





Per a la COVID-19 diu que les vacunes es van elaborar a partir de la variant de SARS-COV-2 que

circulava durant l'any 2020, que no és la variant que més està circulant actualment. "Les dades disponibles indiquen que les vacunes disponibles mantenen essencialment la protecció davant de la variant delta i les dades preliminars suggereixen que també protegirien davant de la variant òmicron", destaca.





Així, la doctora Ángela Domínguez, catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, insisteix que la vacunació és fonamental davant de les dues infeccions perquè aquestes poden comportar gravetat, necessitat de cures intensives i mort; especialment a les persones de 65 anys i més ia les de qualsevol edat que tenen malalties cròniques.





"També en les dones embarassades se sap que la infecció per qualsevol d'aquests dos virus comporta un risc de complicacions per a ella i per al nounat. Amb la vacunació la majoria de les persones que tenen aquestes característiques es podran evitar les formes greus de la malaltia (tant de grip si estan vacunats de grip com de COVID-19 si estan vacunats amb vacuna contra la COVID-19) I en les persones que malgrat estar vacunades emmalalteixen (cal recordar que les vacunes no protegeixen al 100% dels vacunats), la gravetat serà menor", defensa.





UNA ALTRA DIFERÈNCIA: NO HI HA GRIP PERSISTENT





Preguntada per les conseqüències de la COVID-19 i de la Grip, així com sí que existeix una Covid persistent, la durada i efectes de la qual desconeixem, l'especialista puntualitza que no es coneix la grip persistent.





"La grip és una malaltia transmissible aguda que a la majoria de les persones que no tenen altres malalties cròniques, ni tampoc edat avançada, es resol en una setmana habitualment, encara que la tos pot durar una mica més. En les persones que tenen altres malalties cròniques i/o edat avançada pot durar una mica més, i sobretot es poden presentar les complicacions esmentades anteriorment, però no es converteix en una malaltia persistent”, comenta la doctora Domínguez.





Amb tot això, davant d'una persona que segueixi insistint que la COVID-19 i la grip són el mateix, la membre de la SEE ressalta que els esforços realitzats per investigadors van permetre identificar en mostres de les persones afectades de pneumònia a Wuhan (Xina ) un coronavirus que no es coneixia fins aleshores i que es va anomenar SARS-CoV-2, que no té res a veure amb els virus de la grip.