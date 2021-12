Aquests són els 12 pobles sense toc de queda, però amb reforç de vigilància policial

Guàrdia Urbana de Barcelona /@EP





Dotze municipis de menys de 10.000 habitants del Maresme i el Vallès Oriental han acordat amb el Departament d'Interior un reforç extraordinari de la policia per a la nit de Cap d'Any.





Tots són pobles on no hi ha toc de queda, però tenen a la vora municipis grans on sí n'hi ha. La situació els feia témer una proliferació de 'botellons', especialment durant la matinada d'aquest divendres a dissabte. Per això van demanar a la Generalitat que també hi apliqués el confinament nocturn o bé que reforcés els controls policials, de forma que la balança s'ha decantat per a la segona opció.





Els 12 pobles que tindran més control són: Tiana, Alella, Teià, Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera de Mar, Òrrius, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Santa Maria de Martorelles, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles.