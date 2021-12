VÍDEO. Un incendi a un pis de Sant Feliu de Llobregat provoca una impactant explosió

Explosió al pis de Sant Feliu de Llobregat /@bcnlegends





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès quinze persones per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a Sant Feliu de Llobregat aquest divendres. Sis dels afectats, entre els quals un menor, han resultat ferits de poca gravetat i han estat traslladats a diversos hospitals. El foc s'ha declarat poc abans de les 12.30 h en un habitatge de la primera planta d'un bloc del carrer Europa.





L'edifici té un total de vuit pisos i els Bombers han desallotjat alguns veïns per les finestres, mentre a la majoria els han demanat que es confinessin a casa. Fins al lloc del succés s'han desplaçat 10 unitats del SEM i 12 dels Bombers de la Generalitat, que han donat el foc per estabilitat a tocar de les 14 h.

El tècnic municipal i els Bombers han decidit, després de fer una revisió de l'edifici afectat per l'incendi, desallotjar els veïns. A més, també han aconsellat desallotjar els habitatges del bloc del costat, que comunica pel cel obert, per manca de subministrament elèctric.





Per ara es desconeix què ha provocat l'incendi, encara que tot apunta que ha estat una explosió de gas tal com es veu a les imatges enregistrades en vídeo. Fins al lloc també s'han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la policia local i representants de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Paral·lelament, com a mesura preventiva, Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat.