Entre el juny i el desembre del 2021 han mort 88 persones per accidents laborals, segons CCOO

Treballador en una obra /@EP





CCOO de l'Hàbitat ha denunciat aquest divendres "l'intolerable nombre de víctimes mortals en accident laboral" a Espanya des de juny a desembre en els sectors que representa com a edificació i obres públiques, pedreres i graveres, jardineria o neteja d'edificis, entre d'altres.





El sindicat ha explicat, en un comunicat, que la manca de mesures de seguretat, la inexistent cultura preventiva i la precarietat ha provocat que 88 persones perdin la vida en accident laboral entre els mesos de juny i desembre del 2021.





Segons CCOO, el sector de la construcció encapçala "aquesta macabra llista", amb 55 treballadors morts al seu lloc de treball, 7 d'ells autònoms, i, a més, 30 d'aquests accidents fatals van succeir per caigudes en altura, situacions totalment evitables.





LA PERILLOSA CONSERVACIÓ DE CARRETERES





Per al sindicat, una de les activitats més perilloses i menys reconegudes del nostre país, enquadrada al sector de la construcció, és la conservació de carreteres, que té una de les xifres d'accidents mortals més elevada en relació amb la seva població activa. En aquests darrers 7 mesos, han perdut la vida a les carreteres de l'estat 7 treballadors, davant d'uns 10.000 que treballen al sector.





Una altra de les activitats que més impacta pel nombre de víctimes mortals és la neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, en què han perdut la vida 9 persones i de les quals la població en general té una concepció de treball segur. Passa el mateix, quant a la concepció social de treball relativament segur, al sector de la jardineria, amb 3 morts en labors principalment de poda.





Pel que fa al sector forestal, absolutament desregularitzat, en què es contracta treballadors de manera temporal per pics, “creient que un mes poden estar a la verema i al següent talant arbres, moltes vegades són veïns de la zona i autònoms sense cap mena de formació prèvia”, ha registrat 9 morts en 7 mesos, mentre que a les pedreres, han perdut la vida 7 treballadors, dels quals 1 era autònom.





Tot i que aquestes són les activitats amb més risc de patir accidents fatals, també han perdut la vida una empleada de la llar, un fuster, un treballador de finques urbanes, un oficial d'una fàbrica de rajoles i un píster.





MÉS RECURSOS PER REBAIXAR EL NOMBRE DE MORTS





CCOO de l'Hàbitat ha destacat que bolca tot el seu esforç i recursos a denunciar aquestes situacions, a investigar el que ha passat i analitzar-ne les causes, “per aconseguir proposar solucions que permetin frenar d'una vegada aquesta sagnia”.





A parer seu, l'administració ha de posar més recursos, sent la inspecció de treball "una peça fonamental per aconseguir erradicar aquesta xacra", per la qual cosa dóna suport a la necessitat de més efectius per a aquest organisme.





Així mateix, cal crear "una cultura preventiva real, amb polítiques públiques ambicioses que calen, i que posi el focus en l'única cosa important, que no hàgim de tornar a lamentar la pèrdua d'una sola vida", ha afegit l'organització.