Les UCI dels hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida, lliures d'òmicron

Els hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida no tenen cap pacient ingressat per la variant òmicron de la Covid-19 en les UCI, segons ha informat aquest divendres el cap de servei de medicina intensiva de l'Arnau, Jesús Caballero.





Les dades de què disposen aquests centres hospitalaris diuen que hi ha 19 persones ingressades a la UCI de l'Arnau de Vilanova i d'aquestes, 14 ho estan per la variant delta. El cap de la planta Covid, José Luis Morales, ha afegit que a Lleida es van començar a detectar casos d'òmicron a partir del 15 de desembre, per la qual cosa "els ingressos que tenim ara encara són de la variant delta".





Jesús Caballero ha precisat que la majoria dels ingressats són homes i que la persona més jove té 48 anys i la més gran, 78. Així mateix, ha destacat que el 56% dels pacients ingressats a la UCI no estan vacunats, 13 d'ells no tenen cap dosi i hi ha una persona amb una dosi.





Per tot això, el metge ha animat la ciutadania a iniciar la pauta de vacunació en cas que encara no ho hagin fet, i a seguir amb la tercera dosi pels que ja en tinguin dues. No obstant això, Caballero ha recordat que la vacuna "no esterilitza" davant el virus, tot i que "si que protegeix contra la malaltia greu", especialment als pacients amb patologies prèvies.





Al 150% DURANT LA SETENA ONADA





Per la seva part, José Luis Morales ha lamentat que les plantes d'hospitalització de l'Arnau de Vilanova estiguin treballant al 150%, ja que "atenem pacients Covid, però també a la resta, de manera que la situació és complexa".





Tots dos metges també han volgut recordar l'"esforç dramàtic" que està duent a terme el personal sanitari de Lleida que, en aquest cas, ja viuen la setena onada després que el Segrià visqués l'estiu de 2020 una onada extra a les de la resta de Catalunya.