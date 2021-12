L' ACAD adverteix d'un "col·lapse" a les residències per la falta de treballadors

Treballador en una residència, arxiu /@EP





L'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència (ACAD) adverteix que hi ha risc de "col·lapse" a les residències i als centres assistencials per les quarantenes preventives que han de fer els seus treballadors per ser contactes directes d'algun positiu.





A través d'un comunicat difós aquest divendres, l'associació ha denunciat que hi ha molts centres que estan "al límit del col·lapse per manca de treballadors" i que molts estan patint per garantir el nombre mínim de treballadors. Segons l'ACAD, hi ha molts falsos positius entre els treballadors asimptomàtics, ja que en les PCR posteriors s'ha acreditat que no tenen càrrega viral.





L'organització ha destacat que aquests casos comporten absències laborals de set dies i poden suposar un trasbals a l'equip dels centres i al seu funcionament. A més ha recordat que el mercat laboral del sector assistencial "està patint una greu crisi per manca de personal" i que és molt difícil trobar substituts per Nadal.





RISC DE TANCAMENT





ACAD ha recordat que la Generalitat encara "no ha anunciat la renovació per aquest 2022 del sobrecost Covid a les residències i centres de dia". A més, ha assegurat que "sense aquesta aportació, moltes residències es veuran obligades al tancament, ja que no podran assumir els costos generats i sobrevinguts per la pandèmia".