El 2021 en 15 imatges: aquest és el resum de tot el que ha passat al llarg de l'any

Ja som a l'any nou i amb un 2021 encara molt recent, des de Catalunyapress hem fet balanç de tot el que han estat els darrers 365 dies que hem viscut junts. Així, hem seleccionat els temes més importants informativament per fer un resum del que ha passat, des de la pandèmia a l'erupció del 'Cumbre Vieja'.





Madrid durant 'Filomena' /@EP





'FILOMENA' COBREIX DE BLANC MADRID

L'any es va estrenar amb 'Filomena', la històrica nevada que va paralitzar la capital durant la segona setmana de l'any deixant estampes tan inversemblants com la de la Unitat Militar d'Emergències (UME) obrint l'accés als grans hospitals madrilenys, o en una nota més positiva, aquest esquiador en plena Cibeles. La immensa borrasca va provocar 279 milions en danys en instal·lacions i infraestructures i va mantenir llocs tan emblemàtics com el parc del Retiro tancats durant setmanes. També va causar la primera gran pujada de preus de l'electricitat del 2021.





Sanitària en un centre de vacunació /@EP





COMENÇA LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19



Gener va marcar el veritable inici de la campanya de vacunació contra la Covid-19, després que la primera punxada la rebés el 27 de desembre Araceli Hidalgo, resident de 96 anys a Guadalajara. Es van succeir innombrables imatges celebrant que després d'un llarg any de pandèmia podíem respirar una mica més tranquils amb la gent gran i els sanitaris immunitzats.





María Luisa Carcedo, exministra de Sanitat/ @EP







APROVACIÓ DE LA LLEI D'EUTANÀSIA

Al març es va aprovar definitivament al Congrés la Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia. La imatge mostra María Luisa Carcedo, exministra de Sanitat que va impulsar aquesta legislació.





Salvador Illa, candidat a president de la Generalitat pel PSC /@EP





ELECCIONS A CATALUNYA I MADRID



2021 ha estat també un any electoral important: al febrer es van celebrar eleccions a Catalunya i al maig, a Madrid. En el primer cas la victòria del PSC no li va ser suficient al seu candidat, Salvador Illa, per formar govern i va ser ERC, amb el suport de la resta de forces nacionalistes, qui va aconseguir la Generalitat. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso va aconseguir una àmplia victòria, sumant més escons que els tres partits d'esquerra.





'Loquillo' /@EP





TORNA LA MÚSICA ALS ESTADIS

Al juliol gairebé el 40% de la població, entre ells més grans i grups de risc, estava vacunada contra la Covid. A Madrid, la música va tornar al Wizink Center. El 'mestre de cerimònies' d'aquesta reobertura va ser 'Loquillo', que va fer un concert al mític estadi madrileny en benefici de la Fundació Banc d'Aliments de la capital, el primer concert des del tancament del Wizink Center per la pandèmia.





Migrants intentant entrar a Espanya /@EP





CRISI MIGRATÒRIA

Després del salt multitudinari a la tanca a Ceuta de maig, en qüestió de setmanes es van produir diversos salts massius. Aquesta imatge mostra un grup de migrants marroquins intentant arribar a Espanya.





Ana Peleteiro, bronze a la final de triple salt d'atletisme als Jocs de Tòquio /@EP







JOCS OLÍMPICS DE TÒQUIO

L'evolució de la pandèmia va posar en risc els Jocs Olímpics fins a l'últim moment, però finalment es van poder fer a Tòquio, un any més tard. Aquesta imatge mostra una de les nostres medallistes: Ana Peleteiro, bronze a la final de triple salt d'atletisme. Espanya va obtenir un total de 17 medalles.





Messi al seu discurs de comiat del Barça /@EP





MESSI SE'N VA DEL BARÇA

El focus informatiu va tenir un caire especialment esportiu a l'agost. La sortida de 'Leo' Messi del Barcelona va marcar el final d'una era. Aquesta imatge mostra com el futbolista es va acomiadar entre llàgrimes del que fos el seu club de tota la vida assegurant que "no estava preparat" per marxar, després de dies i dies de rumors que acabarien confirmant-se sobre el seu fitxatge pel París Saint-Germain.





'La Ricarda' /@EP





'LA RICARDA' GUANYA A L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT

A principis d'agost es va pactar un nou pla entre la Generalitat i laMoncloa per ampliar l'aeroport del Prat que afectava la zona protegida de 'La Ricarda', encara que només va ser per unes setmanes perquè finalment el projecte es va quedar en 'paper mullat' per les disputes internes al si del Govern i el ferm desacord dels ecologistes.





Diverses persones arriben repatriades a Espanya de l'Afganistan /@EP





AFGANISTAN SACSEJA EL MÓN

Afganistan va tornar a omplir pàgines de diaris i a acaparar minuts informatius per la tornada dels talibans. Després d'anys amb les tropes internacionals, comandades pels EUA, els rebels van tornar a la capital del país, Kabul, per instaurar-ne el règim.





Palmeros /@EP





VOLCÀ DE LA PALMA

Una altra imatge històrica de 2021. El 19 de setembre es va despertar el volcà del 'Cumbre Vieja' a La Palma. Un dels col·lectius més afectats pel succés van ser els pagesos. I és que La Palma és l'illa de l'arxipèlag canari que produeix més plàtan després de Tenerife, el 50% del seu PIB ve d'aquesta fruita a què es dediquen més de 5.300 productors i prop de 10.000 famílies depenen directament del seu cultiu.





Pablo Iglesias /@EP





PABLO IGLESIAS DIMITEIX

El 2021 també ha estat l'any en què l'exvicepresident segon del Govern central i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va presentar la dimissió i va obrir la porta a tota mena d'especulacions sobre el futur de la formació.

Manifestació a Cadis al sector del metall /@EP





PROTESTES AL METALL

Són molts els sectors que han protestat els darrers dos anys davant del que consideren una falta de mesures per afrontar la pandèmia primer i la pujada dels preus de l'electricitat després, o una manca d'ajudes o un caos en el repartiment. Unes de les reivindicacions més importants es va viure a Cadis el novembre passat.





El volcà Cimera Vella a La Palma /@EP







EL VOLCÀ DE LA PALMA S'ATURA

Tres mesos més tard, el volcà 'Cumbre Vieja' a La Palma ha donat mostres de frenar la seva activitat després de convertir-se en l'erupció més llarga de la història de l'illa des que hi ha registres en superar els 84 dies del Tehuya el 1585.





Un nen rep una dosi de la vacuna contra la Covid-19 /@EP





COMENÇA LA VACUNACIÓ INFANTIL

El 2021 acaba com havia començat: amb la imatge d'espanyols vacunant-se, en aquest cas els nens. La campanya de vacunació infantil contra la Covid-19 va arrencar a tot Espanya a mitjans de desembre per als menors de 12 anys.