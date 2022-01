La nova variant òmicron no és tan virulenta, segons apunten els experts

Sanitari atén un malalt de covid-19 /@EP





Les característiques de la variant òmicron -responsable de la nova onada de Covid-19 al món- queden per definir amb precisió, però l'escenari d'un virus més transmissible, però menys virulent es valora cada cop més. Una de les "pistes" són les informacions que arriben des de Sud-àfrica, el país on es va detectar per primera vegada la nova variant, on apunten que la taxa d'hospitalització és més baixa per als casos contagiats d'òmicron.





Tot i això, queda per entendre si aquesta aparent caiguda d'hospitalitzacions es deu a una menor virulència de la variant o al fet que òmicron ataca poblacions que són parcialment immunes (per vacunació o una infecció prèvia) i, per tant, menys propenses a desenvolupar formes severes.





Els resultats de les investigacions inicials donen profunditat al primer escenari. "Tenim alguns estudis que mostren que aquesta variant es multiplica molt en les cèl·lules nasals en lloc de la part posterior dels bronquis, cosa que explica per què podria ser menys virulenta", diu Sylvie Briand, directora del departament de gestió del risc epidèmic a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a l'emissora de ràdio francesa, Franceinfo.





MENYS IMPACTE A LES CÈL·LULES PULMONARS





Així, un estudi realitzat en ratolins a Liverpool suggereix que òmicron infectaria en menor gravetat els pulmons en comparació amb altres variants. Aquest estudi encara no ha estat publicat formalment, però se suma a altres treballs executats 'in vitro' o en altres models animals i que també apunten a una menor capacitat de l'òmicron per infectar cèl·lules pulmonars. El metge nord-americà, Eric Topol, va recollir els resultats principals d'aquests estudis en un tuit.

Encara que la confirmació de la hipòtesi que estudien les investigacions resultaria, sens dubte, una bona notícia, no seria suficient per evitar la saturació del sistema sanitari. De fet, encara que sigui una variant menys virulenta, òmicron podria provocar més hospitalitzacions a causa de la seva major transmissibilitat i la seva capacitat d'infectar fins i tot persones vacunades.