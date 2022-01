La imatge més solidària del 2021

L'agent de la Guàrdia Civil, Juan Francisco /@EP





Acabem d'acomiadar el 2021, un any que deixarà a la memòria dels ciutadans algunes imatges que són expressió d'humanitat i solidaritat com l'abraçada de la voluntària Luna a un jove migrant que plorava desconsolat després d'arribar nedant a la platja del Tarajal o el rescat d'un Guàrdia Civil a un nadó al mar.





Les dues fotografies es van fer enmig de la crisi migratòria que es va produir a Espanya a finals del mes de maig a la frontera entre Ceuta i el Marroc, quan uns 6.000 ciutadans van entrar des del Marroc irregularment a Ceuta.





EL RESCAT D'UN NADÓ AL MAR DE CEUTA





Una de les instantànies que es van convertir en símbol de solidaritat i que van capgirar el país aquest any va ser la de l' agent del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) Juan Francisco, rescatant un nadó de l'aigua .





L'agent va explicar com de "traumàtic" va resultar veure com molts pares es llançaven a l'aigua amb els seus fills amarrats com podien i, sobretot, el fet de no poder salvar una persona que va morir ofegada, enmig de la crisi migratòria a Ceuta.





"Hi havia pares i mares amb fills amarrats com podien, amb teles, robes, es tiraven a l'aigua com fos, i cada vegada que els vèiem, marxàvem a l'aigua", va explicar Juan Francisco en declaracions a la COPE recollides per Europa Press.





Els migrants, segons recordava, es llançaven a l'aigua de manera que tinguessin a mà, des de flotadors de joguina, fins a ampolles buides o trossos de suro. Els agents de la Guàrdia Civil estaven atents, sobretot, a les persones més vulnerables, aquelles que tenien més dificultats per mantenir-se a la superfície, com els nens o els grans.





“Van ser molts nens, molts nadons i moltes persones grans que també ho passaven malament”, assenyalava Juan Francisco. Un va ser el nadó que es podia veure en una fotografia difosa per la Guàrdia Civil, en el moment del rescat.





L'ABRAÇADA A UN MIGRANT QUE VA ARRIBAR A LA PLATJA DEL TARAJAL NADA





Una altra de les imatges que van ser expressió de solidaritat aquest any va ser la de la voluntària de Creu Roja Luna Reyes fent una abraçada i consolant un migrant que acabava d'arribar nedant a la platja del Tarajal, també enmig de la crisi migratòria.





Tot i ser una fotografia que mostrava humanitat, Luna va ser durament criticada a Internet rebent insults masclistes i racistes per abraçar el jove migrant, per la qual cosa va decidir tancar les seves xarxes socials. Si bé, als atacs d'odi, va seguir una onada de suport a la voluntària pel seu gest humanitari.





El mateix president de Creu Roja Espanyola, Javier Senent, va assegurar, en una entrevista amb Europa Press, que és "un orgull" veure la tasca que fan els voluntaris de l'organització amb els migrants que arriben a Espanya, com a l'entrada massiva a Ceuta, i va precisar que "de vegades no cal fer una manta sinó una abraçada", igual que va fer la voluntària Luna.





"Són testimonis impactants i per a la nostra gent que els viu, aquests moments són molt emotius. Luna és una persona que ha viscut aquest moment i hi ha vegades que en un cas d'aquests no consisteix a donar una manta sinó que potser cal donar una abraçada”, va subratllar Senent.





També quedaran a la memòria altres fotografies captades al llarg d'aquest any com les de les famílies evacuades de l'Afganistan a finals del mes d'agost, després que els talibans es fessin amb el control de Kabul. Entre aquestes imatges destaquen les de les famílies arribades a Torrejón però també algunes preses fora d'Espanya com la d'una nena vestida de princesa esperant a ser traslladada al costat de la seva família als EUA o la d'una petita fent salts per un aeroport belga després de ser evacuada amb els seus pares.