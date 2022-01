@EP





La fixació d'un tipus mínim del 15% a l'impost de societats, la congelació del sistema de mòduls pel qual tributen gran part de pimes i autònoms i la reducció de les aportacions individuals a plans de pensions amb dret a deducció són algunes de les mesures fiscals que entraran en vigor l'1 de gener amb la llei de pressupostos generals de l'Estat del 2022.





De cara al 2022 també cal tenir en compte en matèria fiscal que la declaració anual d'IRPF del 2021 que es presentarà fins al proper mes de juny incorporarà els efectes de la pujada dels trams més elevats de les rendes del treball i del capital que es van incloure als PGE de 2021.





Tot i els "ajustos" fiscals plasmats en els PGE del 2022, el cert és que el Govern està esperant que els 17 integrants del grup d'experts que aborden actualment la reforma fiscal presentin les seves conclusions abans del 28 de febrer del 2022. L'objectiu del Govern és analitzar aquestes conclusions a partir del febrer del 2022 per a la seva entrada en vigor, com a molt tard el 2023. I tot això, seguint un camí de consolidació fiscal que apuntali alhora el creixement econòmic.





Al focus del grup d'experts per a la reforma fiscal hi ha el rendiment d'alguns impostos, com és el cas de l'Impost sobre Societats, a més d'aquelles figures tributàries vinculades a la riquesa, com són Successions, Patrimoni i Donacions.





Mentrestant, els nous comptes públics inclouen com a mesura 'estrella' l'establiment d'un tipus mínim del 15% a Societats que afectarà empreses amb facturació superior als 20 milions d'euros o que constitueixen un grup consolidat, un ajustament en línia amb el consens internacional que s'està forjant a l'OCDE i que ja ha estat ratificat pel G-20.





La nova taxa mínima a l'Impost sobre Societats del 15% sobre la base imposable tindrà un impacte de només "una mica menys" de 50 milions d'euros en la recaptació del proper any, primer any de la seva vigència.





Aquesta mesura, l'impacte de la qual el Govern havia estimat en uns 400 milions d'euros, tindrà el principal efecte el 2023, en la liquidació de l'impost, i no en els pagaments fraccionats de l'any que ve.





L'APORTACIÓ MÀXIMA A PLANS DE PENSIONS ES REDUIRÀ A 1.500 EUROS





Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 també preveuen una reducció de 500 euros en l'aportació individual màxima als plans de pensions privats amb dret a deducció a l'IRPF, que passarà de 2.000 euros a 1.500 euros anuals a partir de l'1 de gener.





Per contra, les aportacions màximes als plans d'empresa amb dret a deducció pujaran 500 euros, dels 8.000 als 8.500 euros per al 2022. Entre totes dues, l'aportació total amb beneficis fiscals es manté en 10.000 euros anuals.





En dos anys, les aportacions màximes als plans individuals han experimentat una retallada de 6.500 euros, ja que els PGE del 2021 ja van introduir una rebaixa des dels 8.000 euros als 2.000 euros, que se situarà en 1.500 euros el proper any, en línia amb les recomanacions del Pacte de Toledo.





PUJADA DE L'IMPOST DE MATRICULACIÓ





Per la seva banda i fora dels PGE del 2022, l'impost de matriculació s'incrementarà a partir de l'1 de gener del 2022, després que el Congrés dels Diputats n'aprovés la congelació el juny passat, després d'una esmena del PDeCAT. Tot això amb els vots a favor del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciutadans, PRC i el mateix PDeCAT, mentre que PSOE i Unides Podem van votar en contra i el PNB es va abstenir.





L'1 de gener del 2020 va entrar en vigor la nova normativa europea d'emissions WLTP, aprovada el 2018, que modificava els paràmetres de mesurament de gasos dels vehicles fent-los més estrictes.





En substitució de la normativa NEDC (Nou Cicle de Conducció Europeu), la WLTP va arribar amb l'objectiu d'aconseguir que els consums i les emissions homologats pels vehicles estiguin més ajustats a la realitat. A Espanya, aquest impost està lligat a les emissions de diòxid de carboni (CO2) que homologa cada automòbil. En canviar la legislació i fer-la més estricta, els cotxes registren una xifra més gran, per la qual cosa poden saltar de tram a la taxa i haver de pagar més per l'impost de matriculació.





Així, fins al 31 de desembre del 2021, els models que emeten menys de 144 grams de CO2 per cada quilòmetre recorregut no paguen l'impost de matriculació. Anteriorment, estaven exempts d'abonar aquesta taxa els cotxes que emeten menys de 120 g/km.





Els vehicles que emeten entre 144 i 192 grams de CO2 paguen un 4,75% d'aquest impost (120-160 grams anteriorment), mentre que un 9,75% ho abonen aquells clients amb automòbils que emeten entre 192 i 240 grams de CO2 (prèviament, als 160-200 grams).





L'últim tram, els vehicles que expulsen més de 240 grams, han d'abonar el 14,75%, mentre que abans pagaven aquest percentatge els que emeten més de 200 grams de CO2 per quilòmetre.





NOU SISTEMA DE VALORACIÓ D'IMMOBLES DEL CADASTRE





D'altra banda, i encara que tampoc no es recull als PGE de 2022, des de l'1 de gener canvia la forma de calcular la base imposable dels impostos sobre el Patrimoni, Successions i Donacions (ISD) i Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP ) , que estarà vinculada al valor de referència del Cadastre.





Aquesta modificació, recollida a la Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau, obeeix a la necessitat de resoldre els problemes de gestió d'aquests impostos, provocats per la litigiositat que tenia la base imposable definida com a valor real.





En aquest sentit, la norma estableix que els valors de referència no superaran els valors de mercat. Amb aquesta finalitat, s'aplicaran els factors de minoració, que situen el coeficient al 0,9, tant per als immobles urbans com per als rústics.





Per tant, el valor de referència només afectarà qui adquireixi un immoble a partir de l'1 de gener de 2022 i alhora hagi de tributar, bé per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, bé per l'Impost sobre Successions i Donacions .





Igualment, només podrà afectar l'impost sobre el patrimoni pel que fa a immobles adquirits a partir de l'entrada en vigor de la norma, en cap cas no afecta el patrimoni preexistent.