Arriba flurona a Israel, la infecció simultània de grip i covid

La grip i la covid apareixen per primera vegada de manera simultània





Israel és el primer país del món que ha detectat un cas de flurona. Aquest és el nom que ha rebut la infecció simultània de covid i grip. El primer cas conegut ha estat en una dona embarassada, que no estava vacunada, i que ha estat infectada pels dos virus.



De moment, la pacient té símptomes lleus tot i no estar immunitzada contra tots dos virus. El Ministeri de Salut d'Israel ja s'ha posat fil a l'agulla per poder estudiar en profunditat aquest nou cas, inèdit fins ara, i veure què pot provocar la combinació dels virus.





"La malaltia és la mateixa. Són virals i causen dificultat per respirar, ja que totes dues ataquen les vies respiratòries superiors" , ha explicat Arnon Vizhnitser, director del departament de ginecologia de l'hospital, segons ha recollit el diari israelià 'The Times of Israel'.







Tot i això, la mare ja ha sortit de l'hospital. Els metges li han donat l'alta perquè es troba bé i estan tractant la infecció amb medicaments que ataquen la covid i la grip alhora. A més, Vizhnitser, ha reconegut que estan veient malalties molt similars a la grip entre les persones ingressades en maternitat.





INOCULAR LA QUARTA DOSI





Israel es va convertir també en el primer país que va començar a administrar la quarta dosi contra la covid en aquells pacients que tenen el sistema immunitari debilitat. En aquest sentit, tot el món està pendent de l'evolució d'aquesta quarta vacuna per veure si es podria aplicar a més zones.





La variant òmicron continua deixant molts casos positius diaris a tot el món. L'OMS ha avisat de com és de transmissible aquesta nova variant, encara que també han reconegut que és menys violenta que les anteriors conegudes. Tot i això, han fet una crida a la societat per extremar les preocupacions i intentar frenar com més aviat millor l'avenç d'òmicron pel món.