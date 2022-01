El Barça vol començar el 2022 amb una victòria malgrat les nombroses baixes

El Barça vol assolir el primer triomf de l'any | @EP





El Barça de Xavi Hernández continua agafant forma. Tot i això, el partit davant el Mallorca pot significar una pausa per encarar el que queda de temporada. El tècnic català ha afirmat en roda de premsa que el matx s'hauria d'ajornar davant de les nombroses baixes que té el conjunt blaugrana.





Tot i això, si els últims tests abans del partit no indiquen el contrari i no surten a la llum nous casos positius, Mallorca i Barça es veuran les cares a partir de les 21.00h de diumenge. Hi ha 4 positius al conjunt local i fins a 8 casos a l'equip català. A més, Ferran Torres encara no ha estat inscrit, així que no podrà debutar de moment.





A l'apartat futbolístic, sembla que Xavi Hernández està començant a crear un equip fidel al seu estil. Pressió molt alta i moviment sense baló. Dues de les principals premisses que vol imposar Xavi a la tornada al Barcelona. Això sí, els resultats encara no acaben d'acompanyar, però el procés és llarg i al club ho saben.





Els números no enganyen. El Barça ha guanyat un dels seus darrers sis partits. Va empatar davant Sevilla i Osasuna. Va caure davant Boca Júniors (amistós), davant el Betis i davant el Bayern. De tota aquesta sèrie de matxs només va aconseguir guanyar contra l'Elx al Camp Nou amb un gol 'in extremis' de Nico.





EL MALLORCA, UN RIVAL INCÒMODE





Per part seva, el Mallorca també arriba amb baixes. 7 possibilitats s'han detectat al club de les illes. Quatre de jugadors i tres corresponents al cos tècnic. Tot i això, Luís García espera que el seu equip pugui fer un bon paper i imposar-se a un Barça en hores baixes.





En les darreres trobades, el Mallorca ha demostrat poca constància. Això sí, només ha caigut en una ocasió, contra el Granada per 4 gols a 1. A més, ha empatat dos partits, contra Celta i Getafe i ha guanyat Llanera i Gimnástica Segoviana a Copa i a l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitana.





El partit de diumenge a les 21.00h obre l'any futbolístic per a tots dos conjunts amb la intenció clara d'acostar-se una mica més als seus objectius. El Barça vol ficar-se definitivament a la baralla pels llocs europeus i el Mallorca continuar sumant punts per no veure's en problemes a final de temporada.