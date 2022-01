La covid marca la primera jornada del 2022 a la Lliga

La Lliga continua malgrat els nombrosos casos de còvid | @EP





Lavid també estarà present a la primera jornada de Lliga de 2022. La variant òmicron, molt més contagiosa que les altres variants està fent que molts equips detectin casos positius a la tornada de les vacances dels jugadors. En total, a primera divisió, hi ha 141 casos positius.





VALÈNCIA - ESPANYOL





El València-Espanyol disputat divendres i on l'Espanyol va aconseguir imposar-se per 1 gol a 2 a Mestalla tenia diversos casos. El València va comptar quatre casos, tres de jugadors i un altre del cos tècnic. Mentrestant, el conjunt periquito va afrontar la cita sense cinc futbolistes i amb dos membres del cos tècnic confinats.





GETAFE - REIAL MADRID





El partit del líder de la Lliga Santander també se'n veu afectat. La realitat és que al Madrid li va afectar el brot les últimes jornades abans de l'aturada. Tot i això, Vinicius i Jovic han donat negatiu i no podran estar disponibles per a Ancelotti. Camavinga, Valverde i Courtois sí que han entrenat amb els seus companys, però el jove migcentre francès no podrà jugar per sanció. Al Getafe han informat que tenen tres casos positius i que estan pendents de fer nous tests per confirmar els casos.





ATLÈTIC DE MADRID - RAYO VALLECANO





L?altre derbi de Madrid. L'Atlètic rep el Rayo sense Koke, Griezmann, Herrera i Joao Félix per ser casos positius. A més, Simeone també ha donat positiu, així que no es podrà asseure a la banqueta. Per la seva banda, el Rayo ha estat un dels equips més afectats per la covid. Han notificat fins a 17 casos, però la llista s'ha reduït encara que Iraola tindrà moltes baixes per visitar el Wanda Metropolità.





ELX - GRANADA





A l'Elx s'han detectat 12 positius. No s'han desvetllat els noms dels afectats i no tots són jugadors. Al Granada, també han notificat casos. Quatre futbolistes estan aïllats, un del filial i tres persones del cos tècnic.





ALAVÉS - REIAL SOCIETAT





L'Alabès dels equips que menys es veurà afectat en aquesta jornada. Anteriorment sí que va notificar casos, però actualment les sis persones que tenen en quarantena no formen part de la plantilla del primer equip. La Reial Societat, per la seva banda, ha notificat deu casos positius al seu equip.





BETIS - CELTA





El conjunt verd-i-blanc tindrà diverses baixes. Fins i tot sis positius ha notificat el Betis, encara que l'únic nom que se sap que és positiu és Borja Iglesias. En el cas celeste, Coudet podrà comptar amb quatre futbolistes que van acabar la quarantena el 31 de desembre, encara que han notificat cinc casos més.





MALLORCA - BARCELONA





El Mallorca ha notificat set de positius. Quatre corresponen a jugadors del primer equip, mentre que tres més són del cos tècnic. Per part del Barcelona, Xavi Hernández ja ha dit que el partit s'hauria de suspendre. Dani Alves, Balde, Dembélé, Gavi, Dest, Coutinho i Abde seran baixa per covid.





VILLARREAL - LLEVANT





El Vila-real és l'únic equip de primera que no ha volgut notificar quants casos tenen per compte. Per part del Llevant, hi ha tres jugadors afectats i dues persones del cos tècnic que no podran estar al matx.





OSASUNA - ATHLETIC





Íñigo Pérez i Chimy Ávila estan fora per covid. Tot i això, Osasuna recupera Kike García i Ante Budimir per rebre el Bilbao. L'Athletic, per part seva, ha notificat els casos de Raúl García, Lekue, Unai Núñez, Villalibre, Zárraga i Marcelino.





CADIS - SEVILLA





Els dos equips han notificat cinc casos positius a les plantilles. Tot i això, cap dels ha desvetllat els noms dels jugadors positius.