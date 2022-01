Les empreses espanyoles es mostren més optimistes que les europees de cara al 2022

Les empreses espanyoles són optimistes de cara al 2022 | @EP





Les empreses espanyoles mostren un nivell de confiança en les perspectives tant de la situació macroeconòmica com les de la seva pròpia companyia superiors a les de la mitjana de la Unió Europea i de l'Eurozona, segons l'Enquesta de Perspectives Empresarials 2022, elaborada per la Cambra de comerç d'Espanya en col·laboració amb les cambres de comerç europees.







En aquesta enquesta, en què s'ha preguntat a 52.000 empreses sobre les seves perspectives de futur (de les quals 2.287 són espanyoles), les companyies espanyoles mostren un grau d'optimisme més alt en tots els indicadors, llevat del de treball.





Així doncs, la diferència entre el percentatge d'empreses que preveu augmentar les vendes a Espanya i les exportacions i el percentatge que espera una disminució en les dues variables duplica la mitjana europea (saldo de 36,8 punts de les empreses espanyoles, davant de 16, 9 de les europees, i saldo 32,9 punts davant de 17,2, respectivament).







Pel que fa a la inversió, la diferència entre les expectatives és menor, però també en aquest cas les companyies espanyoles són més optimistes (amb un saldo de 17,9 punts davant de 15,2 punts).







EL PREU DE L'ENERGIA



Aquest optimisme de les empreses espanyoles es troba en la línia de les previsions de creixement del 5,5% per al 2022 publicades per la Cambra de Comerç d'Espanya, encara que es considera que aquesta evolució estaria subjecta a molta incertesa i diferents condicionants, com ara les dificultats de proveïment de béns, components i matèries primeres; el comportament dels preus de l'energia i altres matèries primeres; o el ritme d'execució dels fons europeus 'Next Generation'.







Precisament, els preus de l'energia i les matèries primeres són considerats per les empreses espanyoles com el principal condicionant de la seva activitat per al 2022, seguit pels costos laborals. Així ho assenyalen sis de cada deu empreses enquestades (el 62,8% en el cas dels preus energètics i el 59,1% en relació amb els costos laborals).







També a nivell europeu la principal preocupació de les empreses de cara al proper any és la pujada de preus de l'energia i les matèries primeres (un 45,3% dels enquestats), seguida de l'escassetat de personal qualificat (un 42,7 %).