La pandèmia agreuja els problemes de la gent gran amb la bretxa digital

La gent gran té dificultats per accedir a processos online





La digitalització s'està oblidant de la gent gran. Una persona que no sàpiga utilitzar l'ordinador o el mòbil cada vegada està més pèrdua. Per rebre el resultat d'una PCR cal entrar en l'aplicació de salut de la comunitat autònoma corresponent. I per rebre el resultat de la prova per telèfon hi ha algunes persones que han d'esperar fins a 7 dies.





Les dades actuals indiquen que prop d'un 35% del total de les persones que viuen a Espanya no tenen coneixements informàtics i, per tant, és pràcticament impossible que accedeixin a certs tràmits. En aquest sentit, la pandèmia ha agreujat la situació actual. Ara tot funciona per telèfon o ordinador. Descarregar-se el certificat covid, obtenir una cita per vacunar-te, la comunicació amb el CAP... Tot està estretament lligat a la tecnologia.





Els centres de salut estan completament desbordats. Perquè atenguin una persona poden passar diverses hores perquè estan tornant a saturar-se. L'augment de casos fa gairebé impossible arribar a tot. Per demanar cita per vacunar-se hi ha dues maneres. A través del mòbil o trucar per telèfon, però la segona és gairebé impossible.





LES PERSONES MAJORS ES QUEDEN EXCLOSES





El que és clar és que, de moment, hi ha moltes persones per sobre dels 70 anys que no tenen coneixements per fer front a certes situacions. Algunes no tenen mòbil, d'altres no tenen smartphone, però el que és clar és que no hi ha certs coneixements bàsics per poder-los utilitzar.





Avui dia, el que fan moltes persones que no poden accedir a certs continguts a través de les pàgines web o de les aplicacions. Per tant, arriben al CAP, els imprimeixen el certificat i el plastifiquen en una papereria. Això cada cop es veu menys, perquè la bretxa digital està fent que tot estigui tan digitalitzat que les persones no puguin fer aquestes accions tan bàsiques.





La realitat és que Espanya té una taxa molt alta d'inclusió de smartphones, però la realitat també diu que molts no són utilitzats. Per poder solucionar això, és important que les administracions pensin en la gent gran i que no tenen certs coneixements informàtics i que en queden exclosos.