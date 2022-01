Un Madrid lent i pobre cau davant un bon Getafe

Benzema durant un partit amb el Reial Madrid | @EP





El Madrid de Carlo Ancelotti no ha començat l'any com va acabar l'anterior. Amb un equip molt reconeixible i amb només la baixa de Vinicius per covid, el Madrid no ha trobat la manera de fer mal al Getafe. Tres o quatre ocasions clares durant els noranta minuts, però en línies generals un equip pla i sense profunditat.





El partit ja ha començat torçat. 9 minuts i Ünal obria el marcador al Colliseum. Una distracció de Militao, la primera de la temporada pràcticament, li ha acabat costant molt cara al Madrid. Courtois no ha pogut fer res i el Getafe s'ha posat al davant tot just iniciar el matx.





Tot i això, el Madrid ha semblat per un moment que reaccionava. Un xut de Modric des de fora que salvava Sòria i una rematada al pal del mateix Modric. Dues ocasions que podien canviar el rumb del partit, però res més lluny de la realitat. El Madrid ha notat la baixa de Vinicius, el desequilibri i aquesta cosa diferent que aporta el brasiler.





Els canvis d'Ancelotti a la segona part tampoc no van tenir l'efecte esperat. Marcelo i Hazard van deixar alguna llampada, però cap acció sublim que canviés el matx. Després entro Mariano que va estar desaparegut. Entremig, una bona ocasió de Benzema que no va trobar porteria. Ja cap al final van entrar Isco i Peter, però cap dels dos no va tenir el necessari per provocar la jugada de l'empat.





Amb la derrota, el Madrid només suma la segona de la temporada. Va caure davant de l'Espanyol a domicili i ho ha tornat a fer contra el Getafe. Tot i això, seguirà com a líder, però la realitat és que el Sevilla té una molt bona oportunitat de tornar a enganxar-se a la lliga. Per la seva banda, el Getafe continua remant. Està fora dels llocs de descens i té tres punts d'avantatge sobre l'Alabès.