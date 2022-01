Leo Messi dona positiu en covid-19

Leo Messi ha donat positiu a covid 19 | @EP





Leo Messi ha estat de vacances a Rosario amb la família. El París Saint Germain havia de tornar als entrenaments el diumenge 2 de gener, però l'astre argentí no s'ha presentat.





El club ha emès un comunicat on expliquen que tenen quatre jugadors amb covid i que hi ha una altra persona entre el personal. A més, han volgut remarcar que les persones infectades estan complint els protocols. Els jugadors que han donat positiu han estat Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico i Nathan Bitumazala.





Messi no és l'única absència destacable al primer entrenament del PSG. Neymar tampoc no s'ha presentat, encara que el brasiler per motius molt diferents. El '10' s'està recuperant de la seva lesió al Brasil, així que té permís per part del club.





És per aquest positiu que Leo Messi no ha pogut tornar a la capital francesa i s'ha hagut de quedar uns dies més a Rosario. L'astre argentí va demanar al 2022 molta salut i que tothom tingués un feliç any nou.





Els que sí que han tornat als entrenaments del PSG han estat la resta de jugadors. Verratti, Donnaruma, Bernat, Ander Herrera, Wijnaldum, Draxler o Keylor entre d'altres. A més, Pochettino ha volgut destacar que tots han arribat en molt bones condicions físiques i poden ser de la partida al duel de copa.