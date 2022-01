El Papa Francesc es mostra contundent contra la violència masclista: "ferir una dona és ultratjar Déu"

El Papa Francesc condemna la violència masclista | @EP





El Papa Francesc s'ha mostrat molt contundent davant de la violència masclista. A la Jornada Munidal de la Pau, el pontífex va assegurar: "Quanta violència hi ha contra les dones. Només cal ferir una dona es ultratjar Déu, que va prendre la humanitat d'una dona, no d'un àngel, sinó directament d'una dona".





A més de condemnar la violència masclista, el Papa es va encarregar de presentar el pessebre de Betlem. A la presentació també va afirmar que és “la prova que Déu està al costat dels pastors; neix en un pessebre, un objecte molt conegut per a ells, mostrant-se així proper i familiar”.





El Pontífex va voler remarcar el dolor que va haver de patir Maria en tenir Jesús i veure que el seu fill patiria la misèria. En aquell moment, assegura el Papa, que Maria no es va desanimar, va romandre en silenci i va continuar lluitant. Tot això ho ha mostrat, per destacar que la Mare de Déu va mostrar que el camí és complicat per arribar a la meta.





“Les mares, les dones, no miren el món per explotar-lo, sinó perquè tingui vida. Mirant amb el cor, aconsegueixen mantenir units els somnis i allò concret, evitant les desviacions del pragmatisme asèptic i de l'abstracció. I mentre les mares donen la vida i les dones conserven el món, treballem tots per promoure les mares i protegir les dones”, ha conclòs el Pontífex.