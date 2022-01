Les 5 claus d'òmicron que donen esperances a la societat

Els detalls de la variant Òmicron | @EP





La variant òmicron continua avançant i es mostra imparable. Amb la seva expansió, també augmenta la incertesa que tenen els científics i els governs. Veuen com les xifres creixen i creixen i que cada dia que passa es baten rècords de persones contagiades. Tot i això, els científics diuen que hi ha cinc indicadors que donen esperances a la societat.





1. EL RISC D'HOSPITALITZACIÓ I MORT ÉS MENOR AMB ÒMICRON





Cada pas que fa la variant òmicron permet als científics saber més i entendre millor aquesta nova soca. És una mutació que s'expandeix molt més ràpid, però que és menys letal que el virus original.





En aquest sentit, les dades més esperançadores arriben des de l'Àfrica. La variant va ser descoberta ja fa dos mesos, cap al novembre, i la seva evolució està sent positiva. Al continent africà les dades van augmentar de manera exponencial, però les últimes setmanes estan caient a poc a poc. A més, els símptomes que desenvolupen les persones que s'infecten són lleus.





Els metges han afirmat que en el 81% dels casos d'aquesta nova variant els símptomes són lleus i els pacients mostren tos seca, febre, suors nocturnes i dolors corporals. Els símptomes són molt semblants a la resta de variants, però en aquest cas òmicron no afecta ni el gust ni l'olfacte, així com tampoc la dificultat per respirar.





Amb l'arribada de la nova variant, Sud-àfrica registra 65% menys hospitalitzacions, Escòcia un 60% menys i Anglaterra un 40% menys. Unes dades que indiquen que realment les persones que s'infecten amb òmicron tenen menys probabilitats d'acabar-les ingressades.





2. ELS CASOS PODEN CAURE DE MANERA RÀPIDA





La variant òmicron ja és present a més de 100 països de tot el món i alguns ja han posat restriccions per poder lluitar contra l'avenç de la covid. En els darrers dies, els països que van estar exposats a òmicron estan veient com els casos diaris estan baixant. Holanda, Noruega, Bèlgica, Alemanya o Sud-àfrica en són alguns dels clars exemples.





Per això, els científics consideren que aquesta nova variant pot portar quatre o cinc setmanes amb molts contagis fins que s'arriba al pic i que després ja comença a baixar, fet que suposa una gran notícia per a la societat.





3. LES VACUNES FUNCIONEN CONTRA ÒMICRON





Una altra dada que resulta molt important i esperançadora és que les vacunes funcionen i protegeixen davant de l'avenç de la variant òmicron. Els científics ja han manifestat que les persones que tenen les dues dosis de la vacuna posades estan protegides i tenen un risc mínim d'acabar a l'hospital.





El que sí que ha quedat demostrat és que amb el passar dels mesos, l'eficàcia de les vacunes disminueix, així que els països han decidit començar a inocular la tercera dosi per tenir tothom protegit. A més, els estudis han demostrat que passats sis o vuit mesos la quantitat d'anticossos cau molt.





4. EXISTEIXEN FÀRMACS EFICAÇOS





Una altra notícia molt positiva és que els fàrmacs són eficaços per poder lluitar contra òmicron. Als Estats Units s'ha aprovat un segon tractament oral contra el SARS-CoV-2. A més, hi ha altres tractaments que estan funcionant i que les empreses estan desenvolupant per continuar la lluita contra òmicron i la seva ràpida expansió.





5. ÒMICRON NO ATACA TANT ALS PULMONS





Finalment, però no menys important, els científics han analitzat els casos d'òmicron i han arribat a la conclusió que aquesta variant es multiplica menys en cèl·lules pulmonars, fet que explicaria que els pacients no tinguessin tanta dificultat per respirar.





Tot i això, la situació que es viu encara és molt delicada i qualsevol explosió de casos porta al sistema sanitari al col·lapse. El que sí que és clar és que les últimes dades són esperançadores i optimistes respecte al desenvolupament de la crisi sanitària.