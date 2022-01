La Generalitat destina 1,6 milions d'euros a ajudes a 16 empreses per desenvolupar nous projectes d'R+D

Generalitat de Catalunya | @EP





La Generalitat de Catalunya ha destinat ajudes de fins a 150.000 euros a 16 empreses catalanes --1,6 milions d'euros en total-- per desenvolupar nous projectes de recerca i desenvolupament a l'àmbit de l'economia circular.







Aquesta línia d'ajuts té l'objectiu d'accelerar l'economia circular a partir de la prevenció, la reutilització o la valorització de residus, informen la Conselleria d'Economia i Treball i la d'Acció Climàtica en un comunicat.





Les empreses beneficiàries executaran durant tres anys iniciatives que desenvolupin noves solucions tecnològiques d'ús propi i per a tercers amb l'objectiu de prevenir la generació de residus o per valoritzar-los, fent que aquests es mantinguin el màxim temps possible dins de l'economia.





Es tracta de la línia d'ajuda Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, una iniciativa conjunta entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció), la Conselleria d'Empresa i Treball i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC ), de la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.





Impulsada el 2018, ha atorgat fins ara 5 milions d'euros en ajuts a una cinquantena d'empreses catalanes, que han invertit en total 12,3 milions d'euros per implementar projectes de recerca i desenvolupament.