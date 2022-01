És possible que s'extingeixin alguns pobles del món abans de final de segle?

La superpoblació no hauria de ser cap problema | @CP





La població mundial podria disminuir a finals d'aquest segle. Tot i això, altres estudis creuen que el 2064 es podria reduir la població. El conjunt del planeta es veurà afectat, tret d'algunes zones d'Àfrica. És més, l'Índia, per exemple, veu com la taxa de fecunditat està disminuint en els últims anys.







Els dos països principals que tenen un excés d'habitants són Bangladesh i Egipte. Actualment, són 2.000 habitants per quilòmetre quadrat, cosa que significa que tenen més població que moltes ciutats del món. En aquest sentit, Bangladesh sembla que perdrà població, ja que els fills per dona s'han reduït a 2,1. En canvi, a Egipte, són 3,3 fills per dona, unes dades que donarien per mantenir la superpoblació actual.





Les dades continuen evolucionant a Àfrica. L'ONU tenia una previsió que fossin 2.200 milions d'africans per a l'any 2100. Tot i això, les noves previsions indiquen que poden arribar a ser uns 4.400 milions, fet que suposaria el doble de les previsions principals. Això pot suposar un problema, però la realitat és que els governs estan disposats a acceptar el desafiament.





ÀFRICA TÉ LA QUANTITAT DE RECURSOS NATURALS MÉS





De moment, les dades indiquen que Àfrica és la zona del món que té més recursos naturals, així que la primera idea no fa pensar que això suposi un problema. A més, un dels punts forts que tenen en aquestes zones són els nens. I aquests recursos naturals semblen estar fora de perill. Àfrica no contribueix a l'emissió de gas amb efecte d'hivernacle.





La realitat està dient que la superpoblació mundial no sembla una amenaça en altres llocs del món. De fet, la natalitat està caient amb el pas dels anys als països més rics, cosa que suposaria un problema per falta de nens i nenes.





El problema que es pot desenvolupar amb aquests números no és només demogràfic i que hi pot haver pobles que s'extingeixin, sinó que també poden suposar un revés econòmic. Però el que és realment important i que pot no tenir solució és que bona part de les poblacions s'extingeixin per la manca de natalitat.





LA CAIGUDA DE LA NATALITAT





A la Xina, la natalitat ha caigut pràcticament 6 milions. El 2016 van néixer 17,9 milions de nens, però el 2020 només n'han estat 12. De moment, el país xinès segueix sent el que més població té, però la realitat és que d'aquí a 2100 poden caure per sota dels 1.000 milions d'habitants i que molts siguin persones grans.





A Itàlia no sembla que hi hagi un problema de població dels homes. Aquests arribaran de la població excedent del sud de la Mediterrània. Però Itàlia no és l'únic que es troba en una situació delicada, sinó que molts països europeus es troben en problemes similars i que tenen difícil solució.









A França, per exemple, té una taxa de fecunditat d'1,8 nens per dona. Això va deixar el 2020 un total de 740.000 naixements i 660.000 morts, fet que va fer créixer a població en 80.000 persones. Tot i això, aquestes dades estan maquillades per l'arribada d'immigrants que estan tenint els seus fills en sòl francès, si no que l'estadística seria molt pitjor.





EL PROBLEMA DEL CICLE DE LA VIDA





La situació es torna crítica quan els adults ara arriben a vells. Aquests haurien de ser reemplaçats pels petits, però no poden si no hi ha tantes persones com les que arriben al final de la vida. Això suposa un problema econòmic i demogràfic que pot portar a l'extinció d'una població en alguns anys.





Per això, alguns autors i investigadors insisteixen que el clima i la vida haurien de ser la mateixa lluita. No hi ha l'un sense l'altre. Tot i això, la realitat indica que els països desenvolupats s'estan allunyant de la lluita per la vida i s'estan centrant en la lluita pel clima, sense tenir en compte nous problemes.