Espanya, Alemanya i Àustria es mostren en contra que projectes nuclears es considerin sostenibles

Espanya, Alemanya i Àustria rebutgen que projectes nuclears es declarin sostenibles





Espanya, Àustria i Alemanya es continuen mantenint en contra de les propostes llançades per la Comissió Europea. La idea és declarar com a "inversió verda" alguns projectes nuclears i de gas, però aquesta proposta ha topat amb molts opositors que no veuen la mesura com a acceptable per complir amb certs objectius.





De fet, els governs d'Alemanya i Àustria han amenaçat de presentar una demanda si l'esborrany que ha presentat la Comissió Europea continua endavant. En la mateixa línia, Teresa Ribera, la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica Espanyola, ha deixat clar que no són energies verdes ni sostenibles.





La Comissió Europea s'ha escudat que els assessoraments científics i tecnològics han considerat que el gas natural i les nuclears han de tenir un paper important per fer una transició més senzilla cap al futur de les renovables. Tot i això, perquè la proposta tiri endavant necessiten que tots els governs donin el vistiplau, a més de l'Europarlament i el Consell de la Unió Europea.





Els que sí que estan a favor d'aquesta mesura entenen que les plantes de gas són més netes que les de carbó. A més, admeten que l'energia nuclear no emet els temuts gasos amb efecte d'hivernacle. No obstant això, els que són contraris a aquesta proposta sí que entenen que totes les emissions que emeten les nuclears són perjudicials, així que no hi ha cap manera de qualificar-les com a sostenibles.