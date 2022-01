Educació, Sanitat i CCAA opten per no endarrerir 'la tornada a l'escola'

La vola a les aules es farà segons el que preveu | @EP





Govern, comunitats autònomes i comunitat educativa aposten per no endarrerir la 'tornada a l'escola' després de les festes nadalenques, un assumpte que tenen previst analitzar els ministeris de Sanitat, Educació i Formació Professional i Universitats en una trobada amb els consellers autonòmics del ram el proper dimarts 4 de gener. La cita tindrà lloc a les 9.00 hores a La Moncloa i serà un dels primers del nou ministre d'Universitats, Joan Subirats, ja que a la reunió s'abordarà igualment el retorn a les classes a l'àmbit universitari.







En línies generals, les comunitats aposten per no endarrerir el retorn a les classes i defensen la presencialitat, però demanen al Govern que hi hagi coordinació per saber com actuar de cara al 10 de gener, data de tornada dels nens a classe.





EDUCACIÓ APOSTA PER LA PRESENCIALITAT



El Ministeri de Sanitat és qui té competència per decidir quines mesures s'haurien de dur a terme a nivell sanitari als centres educatius, però aquestes mesures s'han de tractar conjuntament amb Educació, com així s'ha anat fent des de l'inici de la pandèmia.





La darrera reunió conjunta entre tots dos departaments amb els consellers de cada regió va tenir lloc a finals de maig. En aquesta trobada, que es va convocar per abordar l'inici del curs escolar 2021-2022, es va acordar que l'activitat lectiva seria "presencial per a tots els nivells i etapes del sistema educatiu", la possibilitat de flexibilitzar la distància de seguretat d'1,5 metres a 1,2 metres en escenaris de baixa incidència, i el manteniment dels anomenats 'grups bombolla' des d'Infantil a 4t de Primària.





Des del Departament que dirigeix Pilar Alegría insisteixen que el percentatge d'aules confinades la darrera setmana continua estant per sota del màxim registrat (entre un 1,6% i un 1,7%) quan van reobrir les escoles el setembre de l'any passat.





En concret, en la darrera setmana lectiva de classes, del 15 al 22 de desembre, es van posar en quarantena un total de 5.433 aules a tot Espanya, cosa que representa un 1,30% del total, segons les dades facilitades per les comunitats autònomes al Ministeri d'Educació i FP, als quals ha tingut accés Europa Press.





En qualsevol cas, l'educació és l'àmbit que registra més contagis des de fa tres setmanes, per sobre de l'àmbit laboral o de l'oci. Segons les últimes dades de Sanitat, la setmana del 10 al 17 de desembre es van notificar 334 brots amb 1.979 casos als centres educatius, la majoria a Primària, si bé aquestes dades eren més baixes a les registrades en les dues setmanes anteriors, pel fet que el 15 de desembre és quan va iniciar la campanya de vacunació infantil.





En aquest sentit, fonts del Ministeri destaquen que, a dia d'avui, un terç de la població infantil (entre els 5 i els 12 anys) ja té la primera pauta de la vacuna contra la Covid-19, per la qual cosa la previsió que maneja Educació és que, a la tornada de les vacances nadalenques, la xifra de contagis baixi.





Des del Ministeri, l'aposta del qual continua sent la presencialitat, demanen no generar "alarma" per aquesta qüestió i assenyalen que els nens s'estan contagiant en entorns aliens a l'àmbit educatiu i que els col·legis segueixen sent espais segurs.





LA COMUNITAT EDUCATIVA, EN CONTRA DE RETARDAR LA TORNADA



Tant alumnes com pares, professors i centres, estan en contra d'endarrerir la tornada a les classes després de Nadal. "Si s'està tornant a la normalitat laboral i ja s'estan vacunant molts estudiants, no cal endarrerir la tornada dels estudiants", assegura a Europa Press la presidenta de la Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants (CANAE), Andrea Henry.





També les associacions de pares com la Confederació de Pares i Mares d'Alumnes (COFAPA) i la Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d'Alumnes (CONCAPA) són partidaris de tornar a les aules en les dates previstes, però demanen més mesures i informació sobre la campanya de vacunació.





També els centres públics, representats a la Federació d'Associacions de Directius de Centres Educatius Públics (FEDADI), no volen ni endarrerir la volta a les classes ni que aquestes siguin telemàtiques perquè "el sistema d'educació presencial és necessari" i ja es va mantenir la presencialitat quan no s'estava vacunant els menors. En qualsevol cas, el seu president, Toni G. Picornell, exigeix “màxima prevenció”.







"Els col·legis privats creiem que, tot i ser una situació complicada, cal posar tots els mitjans i recursos per tornar amb presencialitat. És fonamental garantir l'educació i la salut mental dels nostres nens i joves, perquè no es vegin encara més afectats", sosté finalment Elena Cid, directora general de l'Associació de Col·legis Privats i Independents (CICAE).